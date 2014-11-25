Осужден хозяин гаража, где в результате взрыва погибли два человека

В Тюмени осужден 55-летний Геннадий Текучев — хозяин гаража на улице Широтной, где в январе произошли взрыв и пожар, в результате которых погибли два человека. Мужчина признан виновным по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Как следует из материалов уголовного дела, вечером 31 января 2014 года Текучев, находясь с друзьями в своем гараже, решил отогреть газовое оборудование на личном автомобиле Great Wall.
«Он поставил электрическую лампу под газовый баллон и за разговорами, распитием спиртных напитков с приятелями забыл о ней. Газовый баллон не менее часа подвергался нагреванию. Это повлекло чрезмерное расширение газа и разгерметизацию баллона. Газовоздушная смесь заполнила помещение и воспламенилась от электрической лампы и находившейся в гараже печи. Возник пожар», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Текучев и двое его приятелей смогли покинуть горящее помещение. Получив тяжкие телесные повреждения, они остались живы.
Прибывшие на место пожарные вскоре локализовали возгорание. При обследовании гаража был обнаружен один погибший и один живой человек, который находился в глубокой яме. Когда трое спасателей стали его доставать, обрушилось перекрытие. Сотрудники служб спасения стали поднимать плиту, на это ушло время. Находившийся в яме мужчина погиб от острого отравления продуктами горения.
Суд назначил Текучеву 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. При назначении наказания суд учел признание им своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в расследовании, добровольное возмещение материального и морального вреда, а также мнение потерпевших, которые не настаивали на строгом наказании.
Уголовное дело по обвинению Текучева по ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) прекращено судом за примирением сторон, отметили в прокуратуре.
Видео Евгения Котова