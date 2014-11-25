Несовершеннолетним россиянам запретят владеть автомобилями

Как рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак, на такие меры депутаты пошли из-за того, что ряд автовледльцев регистрируют свое транспортное средство на несовершеннолетнего, который в силу закона не может быть привлечен к административной ответственности. Таким образом, водители получают фактически легальный способ не платить штрафы.
«Есть статистика, указывающая на то, что значительная часть граждан, подвергающаяся штрафным санкциям за нарушение правил дорожного движения, используя Кодекс об административных правонарушениях, уходит от ответственности. Они пользуются тем, что несовершеннолетние не могут нести ответственность в силу своего возраста. Учитывая эту статистику, есть смысл сделать невозможной регистрацию автомобилей на лиц, неспособных ими управлять», — рассказал депутат.
Кроме того, депутаты планируют увеличить сроки административного производства по штрафам ГИБДД с трех месяцев до трех лет. Нарушителей-должников предлагается лишать прав. Как рассказал первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков, соответствующий законопроект уже разрабатывается парламентариями и будет готов в начале следующего года.
«Автомобилисты, которые нарушают правила дорожного движения, а потом не платят штрафы, крайне опасны. Они чувствуют свою безнаказанность и в итоге становятся виновниками ДТП с жертвами. Неотвратимость наказания и его жесткость заставят автомобилистов быстрее оплачивать штрафы, и, как следствие, быть аккуратнее на дороге», — пояснил Лысаков.