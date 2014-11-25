Несовершеннолетним россиянам запретят владеть автомобилями

«Есть статистика, указывающая на то, что значительная часть граждан, подвергающаяся штрафным санкциям за нарушение правил дорожного движения, используя Кодекс об административных правонарушениях, уходит от ответственности. Они пользуются тем, что несовершеннолетние не могут нести ответственность в силу своего возраста. Учитывая эту статистику, есть смысл сделать невозможной регистрацию автомобилей на лиц, неспособных ими управлять», — рассказал депутат.