На тюменском предприятии по изготовлению суши обнаружен стафилококк

Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении в заведении, имя которого не называют, явилось обращение потребителя в Роспотребнадзор, в котором сообщалось о нарушениях требований санитарного законодательства.
Сотрудники Роспотребнадзора выехали с проверкой по данному обращению и выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении пищи в данном предприятии, а именно, разделка сырой рыбы и приготовление готовых блюд осуществлялась в одном помещении, условия для разделки сырой рыбы отсутствовали. В производственных помещениях плитка на стенах имеет многочисленные сколы и трещины. При микробиологических лабораторных исследованиях в смывах с рук повара обнаружен золотистый стафилококк.
«Сейчас владельцам данного предприятия предстоит устранить нарушения, которые стали основанием для приостановления деятельности, чтобы в дальнейшем не возникла угроза причинения вреда жизни и здоровью потребителей», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.