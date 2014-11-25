На тюменском предприятии по изготовлению суши обнаружен стафилококк

Сотрудники Роспотребнадзора выехали с проверкой по данному обращению и выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении пищи в данном предприятии, а именно, разделка сырой рыбы и приготовление готовых блюд осуществлялась в одном помещении, условия для разделки сырой рыбы отсутствовали. В производственных помещениях плитка на стенах имеет многочисленные сколы и трещины. При микробиологических лабораторных исследованиях в смывах с рук повара обнаружен золотистый стафилококк.