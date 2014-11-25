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На тюменском предприятии по изготовлению суши обнаружен стафилококк

25 ноября 2014, 09:33
В Тюмени на 30 суток судебные приставы-исполнители приостановили деятельность одного из предприятий по изготовлению и реализации суши, роллов. Деятельность предприятия приостановлена на основании постановления об административном правонарушении, вынесенном Ленинским районным судом г. Тюмени.

Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении в заведении, имя которого не называют, явилось обращение потребителя в Роспотребнадзор, в котором сообщалось о нарушениях требований санитарного законодательства.

Сотрудники Роспотребнадзора выехали с проверкой по данному обращению и выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении пищи в данном предприятии, а именно, разделка сырой рыбы и приготовление готовых блюд осуществлялась в одном помещении, условия для разделки сырой рыбы отсутствовали. В производственных помещениях плитка на стенах имеет многочисленные сколы и трещины. При микробиологических лабораторных исследованиях в смывах с рук повара обнаружен золотистый стафилококк.

«Сейчас владельцам данного предприятия предстоит устранить нарушения, которые стали основанием для приостановления деятельности, чтобы в дальнейшем не возникла угроза причинения вреда жизни и здоровью потребителей», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.

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