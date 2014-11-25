Каждый второй тюменец берет с собой на работу ребенка

Интересно отметить, что почти каждый десятый приводит ребенка на работу с целью познакомить его с «ремеслом», мечтая о том, чтобы в дальнейшем он продолжил родительское дело. Так, тюменка Зоя Жернакова, которая работала начальником деревообрабатывающего цеха очень часто водила своего маленького сына на работу, т. к. мальчик мечтал научиться делать своими руками мебель из дерева. Он постоянно наблюдал за работой мастеров и постепенно учился работать с деревом. В итоге, спустя некоторое время, будучи юношей, ему удалось превратить родительскую квартиру в настоящее произведение — вся мебель в квартире сделана руками молодого человека.