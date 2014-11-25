Каждый второй тюменец берет с собой на работу ребенка

Оказалось, что почти половина сотрудников компаний Тюмени периодически приводят в офис своих детей. Чаще всего не желают расставаться со своим чадом представители сферы «Наука / Образование» (84%), работники сфер искусства(56%) и медицины (52%). А вот реже всего это делают производственники, представители автомобильного бизнеса и логистики.
В каждом втором случае причина такой привязанности банальна — работающим родителям не с кем оставить детей дома. «Моей дочке два с половиной годика, обычно с ней сидит моя свекровь, — рассказала Наталья Колосова. — Но в последнее время у нее появилась личная жизнь, и она дала нам с мужем понять, что отныне мы можем рассчитывать на ее помощь не чаще, чем один-два дня в неделю. Придется нанимать няню».
Кроме того, каждому пятому не терпится познакомить ребенка со своими коллегами, а еще для 15% опрошенных посещение ребенком офиса является вынужденной мерой: например, в случае закрытия школы из-за ремонта или карантина.
Интересно отметить, что почти каждый десятый приводит ребенка на работу с целью познакомить его с «ремеслом», мечтая о том, чтобы в дальнейшем он продолжил родительское дело. Так, тюменка Зоя Жернакова, которая работала начальником деревообрабатывающего цеха очень часто водила своего маленького сына на работу, т. к. мальчик мечтал научиться делать своими руками мебель из дерева. Он постоянно наблюдал за работой мастеров и постепенно учился работать с деревом. В итоге, спустя некоторое время, будучи юношей, ему удалось превратить родительскую квартиру в настоящее произведение — вся мебель в квартире сделана руками молодого человека.
По мнению 58% работников, приводящих своих детей в офис, коллеги с пониманием и, более того, с восторгом относятся к появлению малышей в офисе. Впрочем, это не подтверждается результатами опроса бездетных сотрудников компаний: так, детским визитам рады лишь 15% из них, в то время как 63% относятся к подобным посещениям нейтрально, а 22% и вовсе высказываются резко негативно (по их словам, дети в офисе мешают сосредоточиться на работе).
Фото: http://www.internovosti.ru