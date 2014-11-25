Из-за сердечного приступа в Рощино умерла пассажирка

Как сообщает ТАСС, в аэропорт Рощино уроженку Узбекистана из Кургана доставили судебные приставы. Она готовилась к депортации за нарушение визового режима.
«Пассажирке стало плохо, она потеряла сознание. Вызвали скорую помощь, медики зафиксировали биологическую смерть», — сообщает управление на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.
По предварительным данным, причиной смерти женщины стал сердечный приступ. Сейчас по факту смерти пассажирки в аэропорту проходит доследственная проверка.
Фото: zhivi-zdorovo2.ru