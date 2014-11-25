nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Из-за сердечного приступа в Рощино умерла пассажирка

25 ноября 2014, 13:52
В тюменском аэропорту Рощино умерла пассажирка. Женщине стало плохо в зале ожидания, и она скончалась.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает ТАСС, в аэропорт Рощино уроженку Узбекистана из Кургана доставили судебные приставы. Она готовилась к депортации за нарушение визового режима.

«Пассажирке стало плохо, она потеряла сознание. Вызвали скорую помощь, медики зафиксировали биологическую смерть», — сообщает управление на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

По предварительным данным, причиной смерти женщины стал сердечный приступ. Сейчас по факту смерти пассажирки в аэропорту проходит доследственная проверка.

Фото: zhivi-zdorovo2.ru

#Новости#Рощино#Пассажиры#Тюмень#Саша#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25