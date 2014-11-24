Виновник крупной аварии на Щербакова сбежал с места ДТП

По свидетельству водителей, «Газель» сломалась, водитель Chevrolet остановился, чтобы помочь завести машину. Оба водителя находились рядом с автомобилями, они получили переломы ног. 27-летний водитель Kia убежал с места аварии, вернулся только после приезда на место ДТП сотрудников оперативной группы. Он сообщил им, что за рулем его автомобиля Kia ехала его мама, сейчас она не может прийти на место ДТП. При этом все водители, участвующие в аварии, показали, что именно этот молодой человек, а не женщина находился за рулем Kia.