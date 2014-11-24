В России остановят передачу ВИЧ от матери ребенку

«Надеемся, что к концу следующего года мы вообще ликвидируем передачу ВИЧ от матери к ребенку, ну а если все-таки ребенок оказывается ВИЧ-инфицированным, то на сегодняшний момент мы имеем возможность его лечить по самым современным европейским стандартам», — заявил Воронин.