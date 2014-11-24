В России остановят передачу ВИЧ от матери ребенку

«Надеемся, что к концу следующего года мы вообще ликвидируем передачу ВИЧ от матери к ребенку, ну а если все-таки ребенок оказывается ВИЧ-инфицированным, то на сегодняшний момент мы имеем возможность его лечить по самым современным европейским стандартам», — заявил Воронин.
Как сообщает РИА Новости, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что Россия вышла на первое место в мире по профилактике заражения детей ВИЧ-инфекцией.
По данным 2014 года в Тюменской области на долю вертикального пути заражения приходится 0,7% случаев. За 10 месяцев родилось 304 ребенка, диагноз ВИЧ — инфекция поставлен 9 детям, в прошлом году родилось 315 детей, зарегистрирована ВИЧ-инфекция у 14.
Всего в Тюменской области зарегистрировано 15896 случаев ВИЧ- инфекции. За 11 месяцев 2014 года в области зарегистрировано 1333 случаев ВИЧ — инфекции. Темп прироста составил 12,2%, в 2013 году он был равен 10,6 %.
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