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В России остановят передачу ВИЧ от матери ребенку

24 ноября 2014, 17:03
Минздрав России намерен остановить передачу ВИЧ от матери к ребенку к концу 2015 года. Об этом заявил главный внештатный специалист ведомства по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Евгений Воронин.
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Дети

«Надеемся, что к концу следующего года мы вообще ликвидируем передачу ВИЧ от матери к ребенку, ну а если все-таки ребенок оказывается ВИЧ-инфицированным, то на сегодняшний момент мы имеем возможность его лечить по самым современным европейским стандартам», — заявил Воронин.

Как сообщает РИА Новости, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что Россия вышла на первое место в мире по профилактике заражения детей ВИЧ-инфекцией.

По данным 2014 года в Тюменской области на долю вертикального пути заражения приходится 0,7% случаев. За 10 месяцев родилось 304 ребенка, диагноз ВИЧ — инфекция поставлен 9 детям, в прошлом году родилось 315 детей, зарегистрирована ВИЧ-инфекция у 14.

Всего в Тюменской области зарегистрировано 15896 случаев ВИЧ- инфекции. За 11 месяцев 2014 года в области зарегистрировано 1333 случаев ВИЧ — инфекции. Темп прироста составил 12,2%, в 2013 году он был равен 10,6 %.

Фото: oprf.ru

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