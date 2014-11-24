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В разборки футбольных фанатов пришлось вмешаться полиции

24 ноября 2014, 11:08
В субботу, 22 ноября, на набережной Туры в Тюмени произошла стычка футбольных фанатов. В разборки молодых людей, явно нарушающих общественный порядок, пришлось вмешаться полицейским.
Сюжет
Полиция

В субботу, 22 ноября, на набережной Туры в Тюмени произошла стычка футбольных фанатов. В разборки молодых людей, нарушивших общественный порядок, пришлось вмешаться полицейским.

Видеозапись происходящего появилась на YouTube. Выложивший ее Никита Плесовских предполагает, что в стычке участвуют фанаты из Самары и Екатеринбурга. На записи видно, что группы молодых людей ведут себя явно недоброжелательно по отношению друг к другу. Кто-то из участников потасовки пытается сбежать, но сотрудники правоохранительных органов останавливают человека.

В пресс-службе УМВД по г . Тюмени так прокомментировали субботний инцидент: «Нарядом патрульно-постовой службы, несшим службу в районе набережной реки Туры, для оказания дополнительной помощи были вызваны три экипажа комплексных сил полиции и еще один пеший патруль. В попытке нарушить общественный порядок участвовало две группы лиц — по 10 и 30 человек соответственно. Какие-либо происшествия были предотвращены сотрудниками УМВД России по г. Тюмени. Один из зачинщиков беспорядков доставлялся в отдел полиции № 4».

Отметим, что 22 ноября в Тюмень действительно приезжали футбольные болельщики из других городов, в частности, из Самары. На стадионе «Геолог» ФК «Тюмень» провел матч с «Крыльями Советов». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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