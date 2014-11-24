В разборки футбольных фанатов пришлось вмешаться полиции

В пресс-службе УМВД по г . Тюмени так прокомментировали субботний инцидент: «Нарядом патрульно-постовой службы, несшим службу в районе набережной реки Туры, для оказания дополнительной помощи были вызваны три экипажа комплексных сил полиции и еще один пеший патруль. В попытке нарушить общественный порядок участвовало две группы лиц — по 10 и 30 человек соответственно. Какие-либо происшествия были предотвращены сотрудниками УМВД России по г. Тюмени. Один из зачинщиков беспорядков доставлялся в отдел полиции № 4».