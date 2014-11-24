Уснувший за рулем водитель въехал в уличный столб

Травму головы, ушиб лба и перелом носа получил 13-летний пассажир этой машины, сообщили в областном ГИБДД. Еще один маленький пассажир пострадал накануне в ДТП на 37 км автодороги Денисово — Архангельское в Исетском районе. Там автомобиль Chevrolet съехал в кювет и «лег» на бок. За рулем находилась 38-летняя женщина, ее водительский стаж два года. Водитель стала переключать печку, при этом не справилась с управлением иномарки. В результате 5-летний мальчик получил ушибы лба.