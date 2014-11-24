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Уснувший за рулем водитель въехал в уличный столб

24 ноября 2014, 12:10
Рано утром 23 ноября на 6 км Салаирского тракта в окрестностях областного центра в опору въехал автомобиль Skoda из Свердловской области. 53-летний водитель уснул за рулем.
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Рано утром 23 ноября на 6 км Салаирского тракта в окрестностях областного центра в опору въехал автомобиль Skoda из Свердловской области. 53-летний водитель уснул за рулем.

Травму головы, ушиб лба и перелом носа получил 13-летний пассажир этой машины, сообщили в областном ГИБДД. Еще один маленький пассажир пострадал накануне в ДТП на 37 км автодороги Денисово — Архангельское в Исетском районе. Там автомобиль Chevrolet съехал в кювет и «лег» на бок. За рулем находилась 38-летняя женщина, ее водительский стаж два года. Водитель стала переключать печку, при этом не справилась с управлением иномарки. В результате 5-летний мальчик получил ушибы лба.

Две аварии случись на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. На 422 км водитель Toyota Camry из ЯНАО попытался затормозить на спуске, не рассчитал свой маневр, выехал на встречную полосу, там произошло столкновение с ВАЗ-21103, затем Toyota столкнулась с попутным автомобилем Mitsubishi. В аварии пострадали водитель и двое пассажиров «Лады», в том числе 16-летний подросток, у парня перелом ребер, он отпущен из больницы после оказания медицинской помощи.

Еще четыре человека получили травмы в селе Калмакское Армизонского района. Здесь водитель автомобиля «УАЗ», со стажем за рулем 1 год, не предоставил преимущество КамАЗу. 20-летний водитель и трое пассажиров автомобиля «УАЗ» получили различные повреждения, у одного из них перелом шейного отдела позвоночника.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло десять дорожных аварий, в них пострадали 19 человек.

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