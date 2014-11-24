Сбербанк запустил в Западной Сибири акцию по оплате услуг ЖКХ

«Сбербанк Онлайн» набирает популярность и с каждым днем число пользователей только растет. Сегодня это уже более 1 млн человек в Западной Сибири. Уверен, акция будет востребована клиентами, только в первые дни после ее запуска в ней зарегистрировалось более 2 000 участников», — комментирует директор управления «Банк XXI» Западно-Сибирского банка Сбербанка Роман Абрамов.