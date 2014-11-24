Сбербанк запустил в Западной Сибири акцию по оплате услуг ЖКХ

Акция действует с 10 ноября по 21 декабря 2014 года на территории Тюменской и Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Для участия в акции необходимо совершить с 10 ноября по 21 декабря текущего года платеж в системе «Сбербанк Онлайн» на сумму не менее 500 рублей за жилищно-коммунальные услуги, газ, водоснабжение, теплоснабжение, электроэнергию. Затем зарегистрировать промо-код на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе «Выгодно для вас», указав контактные данные.
«Сбербанк Онлайн» набирает популярность и с каждым днем число пользователей только растет. Сегодня это уже более 1 млн человек в Западной Сибири. Уверен, акция будет востребована клиентами, только в первые дни после ее запуска в ней зарегистрировалось более 2 000 участников», — комментирует директор управления «Банк XXI» Западно-Сибирского банка Сбербанка Роман Абрамов.
Главный приз акции — 100 000 рублей. Еще 12 участников получат по 3 500 рублей, при этом по три победителя будут определены в каждом регионе — в Тюменской и Омской областях, ХМАО и ЯНАО.
Период вручения призов с 22 по 30 декабря текущего года включительно.
С подробными правилами участия в акции можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru.
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