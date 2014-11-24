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Родителям младшеклассников поможет «Еврогимназия»

24 ноября 2014, 11:00
Частная общеобразовательная школа «Еврогимназия» представляет новый социально-образовательный проект: «Школа первоКЛАССных родителей».

Проект направлен на оказание практической помощи родителям детей младшего школьного возраста.

Занятия в школе будут проходить 1 раз в 2 месяца в форме практикумов: психологических и ролевых игр, живых консультаций со специалистами — психологом, логопедом, учителями начальных классов.

Мы приглашаем родителей первоклассников на первый урок в нашу школу.

Тема урока: «Мой ребенок-первоклассник». В процессе урока вы сможете обсудить с психологом трудности адаптации ребенка к школе, получить профессиональные советы и отработать навыки поведения в паре со своим ребенком в психологической игре: «Я и мой ребенок — первоклассники».

Будем рады видеть вас и ваших детей 29 ноября (суббота) по адресу: ул. Московский тракт,179/1.

Начало в 11:00.

Сообщите о своем желании учиться в нашей «Школе первоКЛАССных родителей» по телефону: 30-75-94

#Новости#Школа#Школьники#Родители#Женя#Общество
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