Родителям младшеклассников поможет «Еврогимназия»

Проект направлен на оказание практической помощи родителям детей младшего школьного возраста.
Занятия в школе будут проходить 1 раз в 2 месяца в форме практикумов: психологических и ролевых игр, живых консультаций со специалистами — психологом, логопедом, учителями начальных классов.
Мы приглашаем родителей первоклассников на первый урок в нашу школу.
Тема урока: «Мой ребенок-первоклассник». В процессе урока вы сможете обсудить с психологом трудности адаптации ребенка к школе, получить профессиональные советы и отработать навыки поведения в паре со своим ребенком в психологической игре: «Я и мой ребенок — первоклассники».
Будем рады видеть вас и ваших детей 29 ноября (суббота) по адресу: ул. Московский тракт,179/1.
Начало в 11:00.
Сообщите о своем желании учиться в нашей «Школе первоКЛАССных родителей» по телефону: 30-75-94