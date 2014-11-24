Родителям младшеклассников поможет «Еврогимназия»

Тема урока: «Мой ребенок-первоклассник». В процессе урока вы сможете обсудить с психологом трудности адаптации ребенка к школе, получить профессиональные советы и отработать навыки поведения в паре со своим ребенком в психологической игре: «Я и мой ребенок — первоклассники».