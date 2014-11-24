Прогулка двух подружек затянулась на несколько дней

Информация об исчезновении одной из девочек — Кристины — появилась на днях в социальных сетях. Сообщалось, что на вид «потеряшке» 13–14 лет, и у друзей ее не видели.
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени рассказали, что заявление от мамы девочки поступило в отдел полиции № 5 21 ноября. Как оказалось, Кристина ушла на прогулку вместе с подружкой, и той тоже нет дома. Обе девочки оставили дома мобильные телефоны. Поисками подруг занимались сотрудники отделов полиции № 5 и № 6.
В субботу девочки были найдены полицейскими на улицах Тюмени. Как отметили в городском управлении МВД, обе несовершеннолетние отказываются подробно рассказывать о том, где они были все это время, говорят, что гуляли. Девочки возвращены родителям.