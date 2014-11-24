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Прогулка двух подружек затянулась на несколько дней

24 ноября 2014, 10:36
В Тюмени несколько дней искали двух пропавших подружек. Девочки ушли из дома 18 ноября, оставив мобильные телефоны. Родители не смогли найти девочек сами и ближе к выходным обратились в полицию.
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Дети

Информация об исчезновении одной из девочек — Кристины — появилась на днях в социальных сетях. Сообщалось, что на вид «потеряшке» 13–14 лет, и у друзей ее не видели.

В пресс-службе УМВД по г. Тюмени рассказали, что заявление от мамы девочки поступило в отдел полиции № 5 21 ноября. Как оказалось, Кристина ушла на прогулку вместе с подружкой, и той тоже нет дома. Обе девочки оставили дома мобильные телефоны. Поисками подруг занимались сотрудники отделов полиции № 5 и № 6.

В субботу девочки были найдены полицейскими на улицах Тюмени. Как отметили в городском управлении МВД, обе несовершеннолетние отказываются подробно рассказывать о том, где они были все это время, говорят, что гуляли. Девочки возвращены родителям.

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