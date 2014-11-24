Более 10 тысяч тюменцев скачали мобильное приложение «Медицина72»

На этот раз в готовности использовать новые технологии и стремлении к удобству лидируют пользователи мобильных устройств на платформе Android. Именно в Play Market приложение было скачано более 6 000 раз. Остальные 4 000 составляют поклонники мобильных устройств на платформе iOS. Об этом сообщает Информационно-образовательный центр.
Стоит отметить, что сознательные тюменцы скачивают приложение впрок, так как из всех новых обладателей медицинского «лайфхака» записались на прием только 8100 человек. Пока это предпоследний по популярности источник записи на прием к врачу, но разработчики уверены, что тюменцы еще оценят его уникальность и удобство. Главное преимущество — это возможность записаться на прием и отменить его в любое время при наличии только мобильного устройства и доступа в Интернет. Номер медицинского полиса, а также данные о записях приложение сохраняет, упрощая своему обладателю жизнь.
Напоминаем, на данный момент в Тюменской области кроме регистратуры существует несколько альтернативных способов записи на прием к врачу:
— мобильное приложение «Медицина72»,
— сайт iris72,
— единый центр записи граждан (3452) 39-33-33,
— инфокиоски в поликлиниках,
— специальные терминалы Запсибкомбанка.
Фото: bankinform.ru