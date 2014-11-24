Более 10 тысяч тюменцев скачали мобильное приложение «Медицина72»

Стоит отметить, что сознательные тюменцы скачивают приложение впрок, так как из всех новых обладателей медицинского «лайфхака» записались на прием только 8100 человек. Пока это предпоследний по популярности источник записи на прием к врачу, но разработчики уверены, что тюменцы еще оценят его уникальность и удобство. Главное преимущество — это возможность записаться на прием и отменить его в любое время при наличии только мобильного устройства и доступа в Интернет. Номер медицинского полиса, а также данные о записях приложение сохраняет, упрощая своему обладателю жизнь.