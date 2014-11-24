Биометрическая регистрация может стать обязательной

В Министерстве внутренних дел и Федеральной миграционной службе поддержали законопроект депутата Госдумы от ЛДПР Романа Худякова, который предусматривает обязательную биометрическую регистрацию всех россиян с внесением дактилоскопической и геномной информации в биокарту гражданина.
Переход к обязательной дактилоскопической регистрации, как полагают в МВД и ФМС, должен осуществляться поэтапно. Сначала нужно донести до людей значимость процедуры, объяснить, что отпечатки пальцев берут не только у преступников. Только после того, как россиянам расскажут о преимуществах дактилоскопии, можно приступать к дальнейшему этапу.
Так, ФМС предлагает принять госпрограмму биометрической регистрации и создать специализированное федеральное казенное учреждение, которое будет осуществлять функции по ведению единого федерального мультимодального банка данных.
Сотрудники миграционной службы выступили за создание единой системы биометрической регистрации, которая будет состоять из двух подсистем: криминальной и гражданской. Использование гражданской подсистемы не исключено в правоохранительных целях, но доступ к ней должен быть строго регламентирован.
В ФМС напомнили, что уже проводят дактилоскопическую регистрацию россиян, иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с законодательством. По данным ведомства за 2013 год, отпечатки пальцев добровольно сдали почти 250 тысяч россиян, чуть более трех миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства. Это в семь раз больше аналогичного показателя предыдущего года, который в сумме составлял почти 440 тысяч лиц.
Заместитель главы МВД Сергей Герасимов считает, что предлагаемая Худяковым мера позволит повысить эффективность применения дактилоскопического учета в деятельности по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений, существенно снизит уровень бюрократических барьеров, решит множество вопросов в социальной сфере в случаях, когда требуется однозначная идентификация личности.
По его словам, изначально обязательная дактилоскопическая регистрация может коснуться граждан, поступающих на службу, работу или госслужбу, а также отдельных категорий федеральных государственных гражданских служащих.
Депутат Худяков внес законопроект на рассмотрение в Госдуму 19 ноября. По его мнению, полиции эта мера поможет находить преступников, опознавать погибших и находить их родственников. Гражданам, которые попадут, например, в автокатастрофу, предлагаемые поправки смогут спасти жизнь. Если пострадавшему нужно срочно перелить кровь, медики будут знать его данные.
Фото: http://www.aif.ru