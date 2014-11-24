Биометрическая регистрация может стать обязательной

В ФМС напомнили, что уже проводят дактилоскопическую регистрацию россиян, иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с законодательством. По данным ведомства за 2013 год, отпечатки пальцев добровольно сдали почти 250 тысяч россиян, чуть более трех миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства. Это в семь раз больше аналогичного показателя предыдущего года, который в сумме составлял почти 440 тысяч лиц.