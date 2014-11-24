9 семьям дома, где обрушился балкон, предложили заселиться в гостиницу

У тюменской многоэтажки № 10 по улице Туполева обрушился балкон. На месте происшествия был создан оперативный штаб. На придомовой территории установлено ограждение. Освобождены лоджии от имущества с шестого этажа до первого чтобы снизить нагрузку на юго-западной стороне жилого дома.
Жителям, проживающим в 9 квартирах многоквартирного дома, предложено заселиться в гостиницу.
Глава администрации города Тюмени Александр Моор провел заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) где был утвержден план мероприятий по ликвидации последствий обрушения конструкции по адресу Туполева, 10. Оперативные совещания будут проходить постоянно, сообщает пресс-служба администрации города.
Тем временем специалисты департамента городского хозяйства совместно с ООО «Сибирь Универсал» и специализированной организацией обследуют состояние и несущую способность строительных конструкций жилого дома. Затем будет выдача технического заключения о дальнейшем эксплуатации дома.
«Для обеспечения спокойствия и безопасности людей, проживающих в этой секции, мы предлагаем им на три дня поселиться в гостинице „Лайнер“ (рядом с домом). Проведены переговоры с руководством аэропорта и комнаты предоставлены для людей бесплатно, — подчеркнул Александр Моор. — Собственникам квартир, на первое время, мы предоставим денежные выплаты на компенсацию по найму жилья — по 15 тысяч рублей в месяц за четыре месяца вперед. В субботу, на 7 этаже, проведут работы по укреплению конструкции, чтобы избежать дальнейшего обрушения. Одновременно с работами, связанными с ликвидацией обрушения, заключается договор на проведение инструментального анализа всех конструкций дома и балконов. Для того чтобы понимать объем дальнейших действий».
В воскресенье прошла встреча с жителями. Специалисты ответили на все вопросы, рассказали о решениях оперативного штаба, действиях, которые предпринимаются. По каждому вопросу и ситуации специалисты администрации города Тюмени станут искать решения, и в рамках полномочий, решать проблему.