9 семьям дома, где обрушился балкон, предложили заселиться в гостиницу

«Для обеспечения спокойствия и безопасности людей, проживающих в этой секции, мы предлагаем им на три дня поселиться в гостинице „Лайнер“ (рядом с домом). Проведены переговоры с руководством аэропорта и комнаты предоставлены для людей бесплатно, — подчеркнул Александр Моор. — Собственникам квартир, на первое время, мы предоставим денежные выплаты на компенсацию по найму жилья — по 15 тысяч рублей в месяц за четыре месяца вперед. В субботу, на 7 этаже, проведут работы по укреплению конструкции, чтобы избежать дальнейшего обрушения. Одновременно с работами, связанными с ликвидацией обрушения, заключается договор на проведение инструментального анализа всех конструкций дома и балконов. Для того чтобы понимать объем дальнейших действий».