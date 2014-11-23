Вступился за честь сестры — получил нож в спину

Распитие спиртных напитков в Тюмени с жителем Свердловской области окончилось поножовщиной. Подозреваемого ранее уже судили за кражу и аналогичное преступление.
В больницу доставили мужчину с тремя ножевыми ранениями спины — сообщение об этом происшествии поступило в восьмой отдел полиции. Экипаж вневедомственной охраны среагировал быстро и задержал подозреваемого на месте совершения преступления. Им оказался житель Свердловской области, который работал наладчиком автоматического оборудования. Он был нетрезв.
Свидетельница данного происшествия, сестра потерпевшего, пояснила, они втроем распивали спиртные напитки. Гость стал проявлять к ней неподдельный интерес, что не понравилось брату. Первую ссору с хватанием ножей она смогла предотвратить, но когда она вышла из комнаты, завязалась вторая драка. Девушка, вернувшись, увидела израненного брата, сообщает УМВД России по г. Тюмени.
27-летний задержанный сознался в совершении преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).