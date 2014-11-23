Вступился за честь сестры — получил нож в спину

Свидетельница данного происшествия, сестра потерпевшего, пояснила, они втроем распивали спиртные напитки. Гость стал проявлять к ней неподдельный интерес, что не понравилось брату. Первую ссору с хватанием ножей она смогла предотвратить, но когда она вышла из комнаты, завязалась вторая драка. Девушка, вернувшись, увидела израненного брата, сообщает УМВД России по г. Тюмени.