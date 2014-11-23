«Ребячья республика» признана лучшей на международном уровне

«Ребячья республика» получила Премию дружбы на международном конгрессе лагерей «Лагерь ради мира» в Турции — тюменский детский оздоровительно-образовательный центр высоко оценили на международном уровне.
Делегации представителей оздоровительных лагерей и центров Тюменской области в октябре—ноябре приняли активное участие во всероссийских и международных мероприятиях, таких как всероссийский семинар-совещание «Итоги летней оздоровительной кампании 2014 года и задачи на 2015 год» в ВДЦ «Орлёнок» и Международный конгресс лагерей «Лагерь ради мира» в Турции.
Во время этих встреч прошло интересное общение профессионалов, обмен опытом, было принято решение об учреждении Российской ассоциации лагерей.
На церемонии закрытия международного конгресса состоялось торжественное вручение Премии дружбы — награды Международного содружества лагерей, обладателем которой стал областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика». Эта награда — признание и высокая оценка большой творческой работы всего коллектива и лично генерального директора «Ребячьей республики» — Ларисы Шиловой, сообщает ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения «Мы вместе».
Ранее тюменский опыт организации детского отдыха и оздоровления был высоко оценен на федеральном уровне. В частности, помощник председателя Правительства России Геннадий Онищенко во время его визита в Тюменскую область в марте 2014 года рекомендовал распространить его на все регионы Российской Федерации.
Тюменские достижения в этой сфере интересны и зарубежным коллегам: в октябре 2013 года представители Ассоциации провели мастер-класс для участников V конгресса организаторов детского отдыха Азии и Океании (Сидней, Австралия).
Всего в 2014 году 175 тысяч ребят, проживающих в Тюменской области (это 96% школьников), охвачены организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе отдохнули в различных детских организациях, санаториях, загородных и пришкольных лагерях региона. При этом более 40 тысяч детей, в том числе более 3,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдохнули по льготным программам. За пределами региона отдохнули более 2 тысяч детей, в том числе 150 детей — в Республике Крым.