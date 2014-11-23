«Ребячья республика» признана лучшей на международном уровне

Всего в 2014 году 175 тысяч ребят, проживающих в Тюменской области (это 96% школьников), охвачены организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе отдохнули в различных детских организациях, санаториях, загородных и пришкольных лагерях региона. При этом более 40 тысяч детей, в том числе более 3,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдохнули по льготным программам. За пределами региона отдохнули более 2 тысяч детей, в том числе 150 детей — в Республике Крым.