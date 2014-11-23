Дни психологии в Тюмени: об убеждениях, кинософии, вампирах и не только

В Тюмени с 22 по 29 ноября проходят Дни психологии. Тюменцев ждут на мастер-классах от педагогов и психологов, ролевых играх и так далее. Дни психологии проходят в институте психологии и педагогики ТюмГУ (проезд 9 Мая, 5).
Среди тем докладов «Сексуальная половая культура — что это?», «Психология как бизнес (открытие собственного дела в сфере психологических услуг), «Универсальные причины психологических проблем», «Эффективное планирование личного времени», «Кинософия. Фильм Андрея Звягинцева «Елена», «Компьютерные методы исследования интуиции», «Саморегуляция: ужас или ужас-ужас?». Также пройдет ролевая игра «Вампиры», турнир «Что? Где? Когда?».
Во время мероприятия у вас будет отличная возможность пообщаться с практикующими психологами и преподавателями Института психологии и педагогики, а также перекинуться парой слов со студентами и выпускниками.
Подробная программа Дней психологии в группе — http://vk.com/psychodays.