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Дни психологии в Тюмени: об убеждениях, кинософии, вампирах и не только

23 ноября 2014, 15:21
В Тюмени с 22 по 29 ноября проходят Дни психологии. Тюменцев ждут на мастер-классах от педагогов и психологов, ролевых играх и так далее. Дни психологии проходят в институте психологии и педагогики ТюмГУ (проезд 9 Мая, 5).
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Тюмень

В Тюмени с 22 по 29 ноября проходят Дни психологии. Тюменцев ждут на мастер-классах от педагогов и психологов, ролевых играх и так далее. Дни психологии проходят в институте психологии и педагогики ТюмГУ (проезд 9 Мая, 5).

Среди тем докладов «Сексуальная половая культура — что это?», «Психология как бизнес (открытие собственного дела в сфере психологических услуг), «Универсальные причины психологических проблем», «Эффективное планирование личного времени», «Кинософия. Фильм Андрея Звягинцева «Елена», «Компьютерные методы исследования интуиции», «Саморегуляция: ужас или ужас-ужас?». Также пройдет ролевая игра «Вампиры», турнир «Что? Где? Когда?».

Во время мероприятия у вас будет отличная возможность пообщаться с практикующими психологами и преподавателями Института психологии и педагогики, а также перекинуться парой слов со студентами и выпускниками.

Подробная программа Дней психологии в группе — http://vk.com/psychodays.

#Новости#ТюмГУ#Тюмень#Психология#Ирина#Общество
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