В Тюмени зажглись «Огни большого кампуса»

«В рамках мероприятия мы объединили студентов нашего общежития. И пятикурсники, и первокурсники, которые не всегда участвуют в других наших мероприятиях таких как Дебют, например, сейчас смогли принять участие в большом областном проекте. Я считаю, что это самое важное», — отметила руководитель флешмоба общежития ТюмГНГУ № 5 Мария Таусенева.