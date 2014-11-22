В Тюмени зажглись «Огни большого кампуса»

«Огни большого кампуса» — мероприятие, которое является частью конкурсной программы проекта «Тюменский кампус». Всего в рамках проекта состоялось 5 массовых и креативных флешмобов.
Студенческий совет общежития № 5 собрал всех студентов, проживающих в общежитии, и с помощью оконного света, который включался и выключался в определенное время, смог показать сокращенное название проекта «Тюменский Кампус» — ТК, номер тюменского региона -72 и номер общежития.
«В рамках мероприятия мы объединили студентов нашего общежития. И пятикурсники, и первокурсники, которые не всегда участвуют в других наших мероприятиях таких как Дебют, например, сейчас смогли принять участие в большом областном проекте. Я считаю, что это самое важное», — отметила руководитель флешмоба общежития ТюмГНГУ № 5 Мария Таусенева.
Напомним, что участники проекта «Тюменский кампус» также организовывали собственное мероприятие для своих соседей. Организатором проекта является молодежный информационный центр «Моя территория».