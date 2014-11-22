В Госдуме решили, что чиновникам хватит повышать зарплаты

Перерыв в росте зарплат было решено сделать из-за того, что доходы этой категории граждан росли опережающими темпами, сообщает «Российская газета». «Поскольку повышение размеров оплаты труда указанных служащих осуществлено в размерах и темпах, превышающих запланированные показатели к 2018 году, установленные для них размеры окладов повышению в 2015 году не подлежат», — говорится в пояснительной записке.