В Госдуме решили, что чиновникам хватит повышать зарплаты

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла поправки о моратории до 2016 года на индексацию зарплат чиновников в администрации президента, правительстве, Счетной палате и МИД.
Перерыв в росте зарплат было решено сделать из-за того, что доходы этой категории граждан росли опережающими темпами, сообщает «Российская газета». «Поскольку повышение размеров оплаты труда указанных служащих осуществлено в размерах и темпах, превышающих запланированные показатели к 2018 году, установленные для них размеры окладов повышению в 2015 году не подлежат», — говорится в пояснительной записке.
В сопроводительных документах отмечается, что «в случае, если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем расходов недостаточен для финансового обеспечения установленных законодательством РФ расходных обязательств, правительство вносит в Госдуму законопроект о приостановлении действия отдельных положений федеральных законов, не обеспеченных источниками финансирования».
Кроме того, до 1 января 2016 года приостанавливается действие нормы о ежегодном увеличении денежного довольствия при исчислении пенсии на 2 процента. Это коснется бывших военных, полицейских, пожарных, наркополицейских, сотрудников уголовно-исполнительной системы.
О том, что зарплаты ряда российских чиновников хотят заморозить, стало известно в сентябре 2014 года, когда правительство России внесло в Госдуму законопроект, приостанавливающий индексацию зарплат высокопоставленных российских чиновников с 1 января 2015-го на один год. Законопроект, подготовленный Минфином, был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 18 сентября.
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