Тюменская школьница выбросилась из окна

Происшествие случилось 21 ноября 2014 года в Тюмени в школе № 20, передает Уралинформбюро. 12-летняя девочка выпрыгнула из окна второго этажа учебного заведения. По информации, которая практически сразу появилась в социальных сетях, причина случившегося — безответная любовь.
С серьезными травмами, в том числе позвоночника, школьницу госпитализировали в больницу.
По факту произошедшего УМВД по Тюменской области проводит проверку. По месту учебы девочку характеризуют положительно, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних она не состояла.