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Тюменская школьница выбросилась из окна

22 ноября 2014, 14:12
Тюменская школьница выпрыгнула из окна. Местное УМВД проводит проверку.

Происшествие случилось 21 ноября 2014 года в Тюмени в школе № 20, передает Уралинформбюро. 12-летняя девочка выпрыгнула из окна второго этажа учебного заведения. По информации, которая практически сразу появилась в социальных сетях, причина случившегося — безответная любовь.

С серьезными травмами, в том числе позвоночника, школьницу госпитализировали в больницу.

По факту произошедшего УМВД по Тюменской области проводит проверку. По месту учебы девочку характеризуют положительно, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних она не состояла.

#Новости#Суициды#УМВД России по г. Тюмени#Женя#Происшествия
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