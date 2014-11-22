Столкнулись два авто: у одного водителя просрочен полис, второй пьян

На 90 км автодороги Тюмень-Омск в Заводоуковском районе автомобиль Renault выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo. После удара оба автомобиля съехали в кювет. Разлетевшиеся от удара осколки стекла и пластика повредили также автомобиль KIA. Водитель Daewoo, мужчина 48-ми лет, получил перелом ребер, у пассажирки его автомобиля, женщины 61-го года ушиб грудной клетки. У обеих пассажирок Renault, женщин 55-ти и 79-ти лет, ушибы и подозрения на перелом ребер. По предварительным данным, водитель Renault уснул за рулем.