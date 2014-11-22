Столкнулись два авто: у одного водителя просрочен полис, второй пьян

В Тюмени около 18:30 на перекрестке улиц Ленинградской и Невской водитель автомобиля Audi не пропустил трактор, ехавший по главной дороге. Водитель иномарки, молодой человек 26-ти лет получил ссадины кисти и ушиб колена. Начинающие водители в группе риска.
В 18:45 на спуске с моста по улице Профсоюзной в сторону центра города водитель автомобиля Toyota не успела вовремя затормозить. Toyota въехала в стоящий автомобиль Renault. Водительское удостоверение 24-летняя водитель Toyota получила лишь год назад. В аварии пострадала пассажирка Renault, женщина 44-х лет.
Около 20:00 на улице Ямской у дома № 1 автомобиль ВАЗ 2112, под управлением начинающего водителя, сбил пешехода. Девушка 20-ти лет переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы обеих ног. Водитель Lada за рулем всего месяц.
В 22:00 на улице Молодежной водитель автомобиля Daewoo не пропустил автомобиль Hyundai. Водительский стаж 23-летнего водителя Daewoo 1 год. В аварии он получил рвано-ушибленную рану лба. Прибывшие на место ДТП инспекторы дорожно-патрульной службы выяснили, что у водителя Daewoo Nexia истек срок действия полиса ОСАГО, а 28-летний водитель Hyundai вообще управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.
В селе Казанском на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса столкнулись автомобили Mitsubishi и Nissan. Водитель Mitsubishi пояснила, что, совершая поворот, видела двигавшийся по главной дороге Nissan, но решила, что успеет проехать. В аварии пострадала пассажирка Nissan, женщина 42-х лет — у нее сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма.
На 90 км автодороги Тюмень-Омск в Заводоуковском районе автомобиль Renault выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo. После удара оба автомобиля съехали в кювет. Разлетевшиеся от удара осколки стекла и пластика повредили также автомобиль KIA. Водитель Daewoo, мужчина 48-ми лет, получил перелом ребер, у пассажирки его автомобиля, женщины 61-го года ушиб грудной клетки. У обеих пассажирок Renault, женщин 55-ти и 79-ти лет, ушибы и подозрения на перелом ребер. По предварительным данным, водитель Renault уснул за рулем.