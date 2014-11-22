Школьники узнали больше о работе следователей

В преддверии празднования Дня юриста в следственном управлении СК РФ по Тюменской области состоялась традиционная встреча маститых сыщиков с будущими выпускниками тюменской школы № 48 города Тюмени.
Девчонок и мальчишек, потенциальных будущих следователей, встретили руководитель следственного управления Михаил Богинский и руководитель отдела кадров управления Наталия Луканина. Именно она, взяв на себя обязанности экскурсовода, вместе с ребятами отправилась в увлекательное путешествие по ведомству. В музее ребята погрузились в историю возникновения органов следствия, а позже узнали о работе ведомства в современных условиях.
«Следователь — это юрист, который занимается расследованием преступлений. Он в совершенстве должен знать действующее законодательство, уголовно-процессуальный кодекс, методы криминалистики. Он должен уметь слушать и слышать, гибко менять предположения и версии, быть мобильным. Он должен быть готов в любое время суток выехать на место происшествия», — продолжила Наталия Луканина.
Затем ребята отправились в кабинет криминалистики, где опытный следователь криминалист, Энок Мартиросян рассказал о раскрытых преступлениях, о возможностях криминалистической техники и продемонстрировал фотографии с мест преступлений в формате 3D. Все это неотъемлемая часть трудовой жизни современных следователей.
Возможно, после окончания школы кто-то из этих молодых людей выберет именно профессию следователя и станет сотрудником следственного управления СК РФ по Тюменской области.