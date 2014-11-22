Школьники узнали больше о работе следователей

Девчонок и мальчишек, потенциальных будущих следователей, встретили руководитель следственного управления Михаил Богинский и руководитель отдела кадров управления Наталия Луканина. Именно она, взяв на себя обязанности экскурсовода, вместе с ребятами отправилась в увлекательное путешествие по ведомству. В музее ребята погрузились в историю возникновения органов следствия, а позже узнали о работе ведомства в современных условиях.