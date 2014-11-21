В Тюмени откроется школа для одаренных детей

«Я лично, своим словом гарантирую создание для этой системы вертикальной социальной мобильности режима наибольшего благоприятствования по всем параметрам — техническим, организационным, финансовым. Просто потому, что даже один талантливый ребенок способен изменить не только область и страну, но и весь мир. Инвестиции в человеческий капитал окупаются как никакие другие. И мы будем инвестировать в превращение Тюмени в один из инженерных центров России. Да, звучит дерзко, но на меньшее мы не согласны», — подытожил Владимир Якушев.