В Тюмени откроется школа для одаренных детей

«Главный ресурс развития Тюмени — сами тюменцы, и прежде всего — тюменская молодежь. Этой теме мы и раньше уделяли повышенное внимание, но в нынешних условиях ее значение становится поистине экстраординарным. У нашей системы образования есть неоспоримые достоинства и достижения. Но есть в ней и некоторые дисбалансы и перекосы, подлежащие срочному выправлению», — сказал Владимир Якушев.
По его словам, в регионе сформирована неплохая система выявления и поддержки талантливых детей, обеспечивающая их продвижение по первым этапам жизненной траектории. Однако эта траектория имеет специфический изгиб — подальше от точных наук, в основном в сторону гуманитарных и общественных.
«При всем уважении к гуманитариям скажу без обиняков — в области их уже переизбыток. А молодых квалифицированных кадров инженерно-технического профиля, да и рабочих, обладающих современными, перспективными компетенциями, не хватает катастрофически. Это мы изменим», заявил глава региона.
«При всем уважении к гуманитариям скажу без обиняков — в области их уже переизбыток»
1 сентября 2015 года в Тюмени откроется специальная физико-математическая школа. В нее будут отобраны одаренные дети, продемонстрировавшие исключительные знания и способности не только на олимпиадах, но и в технических кружках и клубах, то есть обладающие, наряду с острым умом, природной смекалкой и умелыми руками.
Следующая ступень — система комплексного индивидуального сопровождения талантливых детей в рамках проекта «Политехнической школы». Причем Политехническая школа задумана не как очередная контора, а как совершенно новый организационно-методический инструмент, обеспечивающий плотное взаимодействие школ, вузов, учреждений дополнительного и профессионального образования, потенциальных работодателей — и выводящий молодые таланты на ключевые инженерно-технические и другие профессиональные позиции.
«Я лично, своим словом гарантирую создание для этой системы вертикальной социальной мобильности режима наибольшего благоприятствования по всем параметрам — техническим, организационным, финансовым. Просто потому, что даже один талантливый ребенок способен изменить не только область и страну, но и весь мир. Инвестиции в человеческий капитал окупаются как никакие другие. И мы будем инвестировать в превращение Тюмени в один из инженерных центров России. Да, звучит дерзко, но на меньшее мы не согласны», — подытожил Владимир Якушев.
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