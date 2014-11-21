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В Тюмени оборудуют более 50 соцобъектов для инвалидов

21 ноября 2014, 09:22
В 2014 году из областного бюджета на реализацию мероприятий для инвалидов выделено около 500 млн рублей, в том числе на формирование безбарьерной среды, дооборудование социально-значимых объектов направлено более 90 млн рублей. Из федерального бюджета привлечено 18,5 млн рублей. На эти средства будут дооборудованы более 50 социальных объектов.

По состоянию на 1 ноября 2014 года в Тюменской области проживает более 107 тысяч инвалидов (8% от общей численности населения), в том числе более 5,6 тысяч детей-инвалидов (2% от численности детского населения Тюменской области). Острый вопрос обсуждался 20 ноября 2014 года на заседании Совета по делам ветеранов и инвалидов при полномочном представителе президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

При этом более 11% данной категории населения нуждаются в особых «доступных» условиях жизнедеятельности. Это, прежде всего, инвалиды с нарушениями двигательных функций, инвалиды по зрению и по слуху.

Вопросы обеспечения прав инвалидов, детей-инвалидов на доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, медицинским, социальным, образовательным услугам, информации и связи решаются в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» (Доступная среда) государственной программы Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» на 2014–2016 годы.

До конца 2014 года планируется увеличить количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов до 523 единиц, что составит 52% от общего числа приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

#Новости#Социальные программы#Доступная среда#Инвалиды#Социальное обслуживание#Женя#Общество
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