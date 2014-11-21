В Тюмени оборудуют более 50 соцобъектов для инвалидов

По состоянию на 1 ноября 2014 года в Тюменской области проживает более 107 тысяч инвалидов (8% от общей численности населения), в том числе более 5,6 тысяч детей-инвалидов (2% от численности детского населения Тюменской области). Острый вопрос обсуждался 20 ноября 2014 года на заседании Совета по делам ветеранов и инвалидов при полномочном представителе президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.