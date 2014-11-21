Следователи ищут тюменцев, обманутых турфирмами

«По данным следствия, с декабря 2013 по настоящее время сотрудники указанных фирм, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства в рамках заключенных с гражданами договоров по реализации туристского продукта, совершили хищение полученных от клиентов денежных средств», — сообщили в пресс-службе ведомства .
Там отметили, что все происходило по стандартной схеме: сотрудники компаний до последнего момента продолжали продажу турпутевок и убеждали клиентов в финансовой стабильности своих организаций. При этом исполнять взятые на себя обязательства в рамках заключенных с гражданами договоров турфирмы не собирались.
Следователи обращаются к жителям Тюменской области, пострадавшим от мошеннических действий указанных туристических фирм, с просьбой звонить по телефону 8 (3452) 32-06-05 или в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области (ул. Пермякова, 5 «а»).