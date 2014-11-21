nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Следователи ищут тюменцев, обманутых турфирмами

21 ноября 2014, 14:48
Сотрудники следственного правления СК РФ по Тюменской области по поручению коллег из Москвы принимают меры для установления личностей тюменцев, пострадавших от мошеннических действий туристических фирм ООО «Лабиринт», ЗАО «Лабиринт-Т», ООО «Компания Лабиринт», ООО «Идеал-Тур», ООО «Агентство туристических авиаперевозок».
Сюжет
Тюмень

«По данным следствия, с декабря 2013 по настоящее время сотрудники указанных фирм, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства в рамках заключенных с гражданами договоров по реализации туристского продукта, совершили хищение полученных от клиентов денежных средств», — сообщили в пресс-службе ведомства .

Там отметили, что все происходило по стандартной схеме: сотрудники компаний до последнего момента продолжали продажу турпутевок и убеждали клиентов в финансовой стабильности своих организаций. При этом исполнять взятые на себя обязательства в рамках заключенных с гражданами договоров турфирмы не собирались.

Следователи обращаются к жителям Тюменской области, пострадавшим от мошеннических действий указанных туристических фирм, с просьбой звонить по телефону 8 (3452) 32-06-05 или в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области (ул. Пермякова, 5 «а»).

#Новости#Турфирмы#Мошенничество#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25