Следователи ищут тюменцев, обманутых турфирмами

Там отметили, что все происходило по стандартной схеме: сотрудники компаний до последнего момента продолжали продажу турпутевок и убеждали клиентов в финансовой стабильности своих организаций. При этом исполнять взятые на себя обязательства в рамках заключенных с гражданами договоров турфирмы не собирались.