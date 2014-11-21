Роспотребнадзор: не покупайте дорогие парогенераторы

— Не соглашайтесь на проведение демонстрации у вас дома, тем более, если семейным бюджетом не запланирована настолько дорогостоящая покупка. Помните, что торговый представитель преследует одну цель: добиться вашего согласия на покупку изделия, поэтому демонстрация будет длительной и сопровождающейся усердными уговорами и различными аргументами со стороны продавца.