Роспотребнадзор: не покупайте дорогие парогенераторы

Представители фирм после предварительного звонка выезжают на дом к гражданам, где в течение несколько часов демонстрируют работу изделия, параллельно убеждая в необходимости его приобретения. Потребители в своих обращениях указывают на длительные уговоры и психологическое давление со стороны продавцов.
Несмотря на неоправданно высокую стоимость изделий, торговым представителям нередко удается склонить потребителя к заключению договора купли-продажи и оформлению кредита. Впоследствии выясняется, что купленный аппарат не соответствует ожиданиям потребителя. Еще чаще у покупателя возникают финансовые трудности, связанные с оплатой такого изделия.
Тем не менее, указанные обстоятельства, согласно действующему законодательству, не являются основанием для расторжения договора купли-продажи. В частности, согласно Постановлению Правительства РФ от 19 января 1998 г. N55 продаваемая указанными фирмами техника является технически сложным товаром, а значит, не подлежит возврату или обмену.
В связи с вышеизложенным Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует следующее:
— Не соглашайтесь на проведение демонстрации у вас дома, тем более, если семейным бюджетом не запланирована настолько дорогостоящая покупка. Помните, что торговый представитель преследует одну цель: добиться вашего согласия на покупку изделия, поэтому демонстрация будет длительной и сопровождающейся усердными уговорами и различными аргументами со стороны продавца.
— В любом случае не принимайте решение о покупке сразу после демонстрации. Не берите во внимание уговоры продавца, трезво оценивайте ситуацию. Обдумайте предложение в течение нескольких дней, посоветуйтесь с членами семьи, почитайте отзывы потребителей в Интернете.
— Если вы все-таки собираетесь приобрести изделие, внимательно читайте условия кредитного договора, договора купли-продажи, проверяйте наличие технического паспорта изделия и заполненного гарантийного талона.
Важно помнить, что выбор всегда остается за потребителем. Никто не вправе склонить вас к покупке того или иного товара. Рекомендуем трезво оценивать необходимость подобной покупки и свои финансовые возможности.
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