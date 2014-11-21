Из-за короткого замыкания дети на несколько дней остались без садика

В детском саду «Теремок», который находится в поселке Яр, на днях произошло короткое замыкание. Здание оказалось обесточено, и садик временно не работает.
«19 ноября в детском саду „Теремок“, который находится в поселке Яр по Тобольскому тракту, случился пожар. Пожар возник в контактной группе (это там, где находятся все автоматы электрические). В детсаду постоянно холодно, поэтому воспитатели включают обогреватели, а старая проводка не выдержала. На месте работали пожарные и спасатели. В полдень мне позвонили и сказали забрать ребенка, подробностей больше не знаю. Детский сад не работает предварительно до понедельника», — с такой информацией обратился тюменец в раздел «Проблемы» интернет-портала Nashgorod.ru.
В пресс-службе Гарнизона пожарной охраны г. Тюмени уточнили, что как такового пожара в детском саду не было. Произошло короткое замыкание, но обошлось без огня. Приехавшие по вызову сотрудники МЧС проверили, что произошло, и убедились, что возгорания нет. При этом пожарных машин у садика было немало: поскольку речь шла о социальном объекте, вызову автоматически был присвоен второй уровень сложности.
В самом детском саду пояснили, что пожара действительно не было. Однако из-за короткого замыкания здание оказалось обесточено. В настоящее время садик не работает. В понедельник к работам приступит ремонтная бригада, и, как надеются в учреждении, детский сад вскоре снова сможет принять детей.