Из-за короткого замыкания дети на несколько дней остались без садика

«19 ноября в детском саду „Теремок“, который находится в поселке Яр по Тобольскому тракту, случился пожар. Пожар возник в контактной группе (это там, где находятся все автоматы электрические). В детсаду постоянно холодно, поэтому воспитатели включают обогреватели, а старая проводка не выдержала. На месте работали пожарные и спасатели. В полдень мне позвонили и сказали забрать ребенка, подробностей больше не знаю. Детский сад не работает предварительно до понедельника», — с такой информацией обратился тюменец в раздел «Проблемы» интернет-портала Nashgorod.ru.