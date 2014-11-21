Бюджет региона остается социально ориентированным

Бюджет Тюменской области на 2015 года остается социально-ориентированным. 50% главного документа направлено на финансирование социальной сферы, что составляет более 57 млрд рублей.
«Общий объем бюджета области в 2015 году составит 111 млрд 42 млн рублей, в 2016 году — 121 млрд 813 млн рублей и в 2017 — 125 млрд 513 млн рублей», — сказал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий. Расходы на здравоохранение и социальную политику увеличены на 755 тысяч рублей.
По словам первого заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова, в ходе работы согласительной комиссии по принятию бюджета было рассмотрено более 200 предложений проекта областного бюджета. В том числе 106 обращений поступивших входе проведения публичных слушаний.
«Заложены все необходимые средства для выполнения майских указов президента, в том числе на повышение заработной платы работников отдельных категорий бюджетной сферы (на эти цели предусмотрено более 13 млрд рублей), на улучшение жилищных условий граждан заложено более 6 млрд рублей, из ветхого аварийного жилья планируется переселить около 7 тысяч человек. А также будут предоставлены средства для льгот, займов и социальных выплат на строительство и приобретение жилья. Более 3 тысяч семей улучшат свои жилищные условия», — подчеркнул Андрей Артюхов и добавил, что на образование в 2015 году запланировано более 22 млрд рублей, а на здравоохранение более 13 млрд рублей.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил, что наиболее важным и сложным в верстке проекта бюджета области было грамотно расставить приоритеты, которые должны соответствовать реалиям жизни. «Важно было сохранить соблюдение социальных обязательств, при этом, чтобы у нас остался бюджет на развитие и инструменты, которые будут стимулировать наш экономический рост. Мы должны были оставить определенный финансовый запас для того чтобы продолжить все наши проекты касающиеся развития транспортной инфраструктуры, поддержки малого бизнеса», — отметил глава региона.
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