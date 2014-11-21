Бюджет региона остается социально ориентированным

«Заложены все необходимые средства для выполнения майских указов президента, в том числе на повышение заработной платы работников отдельных категорий бюджетной сферы (на эти цели предусмотрено более 13 млрд рублей), на улучшение жилищных условий граждан заложено более 6 млрд рублей, из ветхого аварийного жилья планируется переселить около 7 тысяч человек. А также будут предоставлены средства для льгот, займов и социальных выплат на строительство и приобретение жилья. Более 3 тысяч семей улучшат свои жилищные условия», — подчеркнул Андрей Артюхов и добавил, что на образование в 2015 году запланировано более 22 млрд рублей, а на здравоохранение более 13 млрд рублей.