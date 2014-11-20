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В Тюмени ищут водителя автомобиля Volkswagen, сбившего ребенка

20 ноября 2014, 13:44
19 ноября 10-летний мальчик был сбит автомобилем Volkswagen на пешеходном переходе на улице Московский тракт, 108. Водитель уехал с места наезда на ребенка.
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Дети

19 ноября 10-летний мальчик был сбит автомобилем Volkswagen на пешеходном переходе на улице Московский тракт, 108. Водитель уехал с места наезда на ребенка.

В результате наезда школьник получил сотрясение мозга. Вскоре после случившегося, мальчик на парковке у спортивного центра, неподалеку от пешеходного перехода, увидел автомобиль, похожий на тот, что его сбил и сфотографировал номер машины на мобильный телефон. Сегодня утром водителя машины вызвали в ГИБДД. Мальчик опознал водителя, но тот утверждает, что не сбивал ребенка, он в этот время находился в спортивном зале. В этой непростой ситуации предстоит разобраться. Видеорегистратора на автомобиле нет, а он мог бы помочь выяснить истину.

Однако это не единственный ребенок, пострадавший вчера в областном центре. Утром на улице Вересковой, 7 автомобилем Volkswagen была сбита 7-летняя девочка, которая вышла на проезжую часть из-за стоящего транспорта, вне пешеходного перехода. Девочка получила ссадины коленей, сотрясение мозга и ушиб.

14-летняя девочка сбита автомобилем ВАЗ-211340 на пешеходном переходе на 3 км Салаирского тракта. Девочка вышла из автобуса, переходила дорогу по пешеходному переходу. Переход освещен, но водитель не пропустил школьницу, она получила травму головы, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Opel и Kia столкнулись на улице Федорова, 3 из-за нарушения очередности проезда. Предварительно, водитель Opel не пропустил вторую иномарку. Две пассажирки Kia, 23-х и 4-х лет получили сотрясения головного мозга.

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