В Тюмени ищут водителя автомобиля Volkswagen, сбившего ребенка

В результате наезда школьник получил сотрясение мозга. Вскоре после случившегося, мальчик на парковке у спортивного центра, неподалеку от пешеходного перехода, увидел автомобиль, похожий на тот, что его сбил и сфотографировал номер машины на мобильный телефон. Сегодня утром водителя машины вызвали в ГИБДД. Мальчик опознал водителя, но тот утверждает, что не сбивал ребенка, он в этот время находился в спортивном зале. В этой непростой ситуации предстоит разобраться. Видеорегистратора на автомобиле нет, а он мог бы помочь выяснить истину.