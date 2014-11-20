В регионе минимальные показатели смертности населения

На вопрос студентов, чему вас научил Тюменский государственный университет, Наталья Шевчик ответила с улыбкой — жизни. «Он дал мне колоссальную профессиональную школу. Меня очень хорошо учили. Я старалась всё это привнести в свою педагогическую деятельность. Я могу сказать, что университет — это другой кругозор, другое отношение к культуре и более полновесное понимание того, что тебе оставило прошлое. Я благодарна всем, кто меня учил», — добавила она.