В регионе минимальные показатели смертности населения

С конца 2005 года медицина Тюменской области взяла курс на освоение высоких технологий. «Это привило к снижению смертности населения. У нас сейчас одни из лучших показателей в России. Минимальная смертность от онкологических заболеваний, минимальная младенческая и материнская смертность, — отметила она. — Большой заслугой я считаю то, что мы сделали для сельской медицины. Я сама ездила по деревням, мы снесли 384 деревянных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и поставили новые модульные ФАПы».
Наталья Шевчик также рассказала о программе диверсификации экономики Тюменской области. Освоение новых видов производств дало области 34 тысячи новых рабочих мест. «В диверсификации экономики мы выбрали правильные точки роста. У нас никогда не было нефтесервиса, а теперь есть. Никогда не было металлургии — теперь есть. У нас прекрасный агропромышленный комплекс», — заявила первый заместитель губернатора.
Как преподаватель в прошлом, заместитель губернатора прокомментировала изменения в сфере образования. «Сегодня мы единственные в России, кто имеет показатель 93% по количеству школьников, обучающихся в современных условиях. В прошлом была более сильная методическая работа. Я считаю, что учитель должен строить урок, исходя из типа темперамента ученика», — считает Наталья Шевчик. По ее мнению, основная проблема образования — слабый индивидуальный подход к ученикам в методической работе учителей с учениками.
Слабость учителей в методической работе с учениками индивидуально — вот что считает Наталья основной проблемой образования. Кроме того, она отмечает и проблемы педагогических коллективов. Команда педагогов, по словам Натальи, должна быть настроена на взаимную работу. Сейчас же есть место скорее внутренней конкуренции.
О проблемах детей помладше заместитель губернатора тоже упомянула. С 2008 года приняли программу обеспечения области детскими садами. За последние 3 года было открыто 548 групп. " Это целый комплекс мер, которые необходимо было принимать, — продолжает политик. — Это и развитие частных детских садов, и открытие садиков для шестилетних при школах. За последние годы мы открыли почти 26 тысяч новых мест».
На вопрос студентов, чему вас научил Тюменский государственный университет, Наталья Шевчик ответила с улыбкой — жизни. «Он дал мне колоссальную профессиональную школу. Меня очень хорошо учили. Я старалась всё это привнести в свою педагогическую деятельность. Я могу сказать, что университет — это другой кругозор, другое отношение к культуре и более полновесное понимание того, что тебе оставило прошлое. Я благодарна всем, кто меня учил», — добавила она.
Автор: Вера Малова
Фото: uslugi.tyumen-city.ru