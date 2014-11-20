В МФЦ в Тюмени в качестве эксперимента выдают водительские права

Отметим, несмотря на то, что услуга стала доступна для граждан в МФЦ, она не перестала оказываться в УМВД по Тюменской области. Услуга по выдаче водительского удостоверения пока доступна только в одном филиале МФЦ на улице Водопроводная, 12.Воспользоваться услугой по выдаче водительского удостоверения можно со вторника по субботу с 8 до 20 часов или по предварительной записи, через официальной сайт учреждения.