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В МФЦ в Тюмени в качестве эксперимента выдают водительские права

20 ноября 2014, 18:03
В Многофункциональном центре по Тюменской области начали оказывать услугу по выдаче водительских удостоверений в случаях потери, хищения и замены. Также через МФЦ можно получить и международные права на управление транспортным средством.

В Многофункциональном центре по Тюменской области начали оказывать услугу по выдаче водительских удостоверений в случаях потери, хищения и замены. Также через МФЦ можно получить и международные права на управление транспортным средством.

Выдача водительского удостоверения в тюменском МФЦ осуществляется в порядке эксперимента, при этом он стал одним из немногих МФЦ в России, на базе которых экспериментально оказывается эта услуга. Как пояснил директор ГАУ ТО «МФЦ» Александр Нагибин, проведение эксперимента — это хорошая оценка уровня деятельности учреждения. В случае успешного внедрения эта услуга в МФЦ в Тюменской области станет постоянной, а практика, наработанная тюменскими специалистами, будет использоваться в многофункциональных центрах по всей России.

Из-за особенностей процедуры предоставления услуги (необходимость передачи в подразделение ГИБДД пакета документов, доставка в МФЦ изготовленного водительского удостоверения), процесс выдачи повторного водительского удостоверения в МФЦ занимает два дня, сообщает пресс-служба ГАУ ТО «МФЦ». В первый день гражданин подает заявление, а на следующий день забирает готовое удостоверение.

Отметим, несмотря на то, что услуга стала доступна для граждан в МФЦ, она не перестала оказываться в УМВД по Тюменской области. Услуга по выдаче водительского удостоверения пока доступна только в одном филиале МФЦ на улице Водопроводная, 12.Воспользоваться услугой по выдаче водительского удостоверения можно со вторника по субботу с 8 до 20 часов или по предварительной записи, через официальной сайт учреждения.

#Новости#Водительские права#МФЦ Тюменской области#Транспорт#Маша#Общество
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