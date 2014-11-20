В МФЦ в Тюмени в качестве эксперимента выдают водительские права

В Многофункциональном центре по Тюменской области начали оказывать услугу по выдаче водительских удостоверений в случаях потери, хищения и замены. Также через МФЦ можно получить и международные права на управление транспортным средством.
Выдача водительского удостоверения в тюменском МФЦ осуществляется в порядке эксперимента, при этом он стал одним из немногих МФЦ в России, на базе которых экспериментально оказывается эта услуга. Как пояснил директор ГАУ ТО «МФЦ» Александр Нагибин, проведение эксперимента — это хорошая оценка уровня деятельности учреждения. В случае успешного внедрения эта услуга в МФЦ в Тюменской области станет постоянной, а практика, наработанная тюменскими специалистами, будет использоваться в многофункциональных центрах по всей России.
Из-за особенностей процедуры предоставления услуги (необходимость передачи в подразделение ГИБДД пакета документов, доставка в МФЦ изготовленного водительского удостоверения), процесс выдачи повторного водительского удостоверения в МФЦ занимает два дня, сообщает пресс-служба ГАУ ТО «МФЦ». В первый день гражданин подает заявление, а на следующий день забирает готовое удостоверение.
Отметим, несмотря на то, что услуга стала доступна для граждан в МФЦ, она не перестала оказываться в УМВД по Тюменской области. Услуга по выдаче водительского удостоверения пока доступна только в одном филиале МФЦ на улице Водопроводная, 12.Воспользоваться услугой по выдаче водительского удостоверения можно со вторника по субботу с 8 до 20 часов или по предварительной записи, через официальной сайт учреждения.