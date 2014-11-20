Тюмень ждут турниры по фигурному катанию, стрельбе и настольному теннису

Начнется неделя спорта с состязаний стрелков в стрелковом тире полигона ДОСААФ (ул. Ямская, 116/3) 21–24 ноября. Организаторы состязаний ждут участия более 90 спортсменов из Кургана, Губкинска, Челябинска, Сургута, Нового Уренгоя. Разумеется, в них примут участие и хозяева турнира из ОСДЮСШОР Тюменской области. Торжественное открытие турнира запланировано на субботу, 22 ноября, в 9.30.
Следом за соревнованиями стрелков настанет черед юных фигуристов. Открытое первенство по фигурному катанию пройдет в спортивной школе «Прибой» (ул. Борцов Октября, 2А) 27–28 ноября. В соревнованиях примут участие более ста фигуристов из Радужного, Покачей, Мегиона, Первоуральска, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Тюмени и Ноябрьска. Торжественное открытие мероприятия состоится 27 ноября в 15.00.
Наконец, третье мероприятие, первенство Тюменской области по настольному теннису, запланирован на 28–30 ноября. Оно пройдет в СК «Центральный» (ул. Орджоникидзе, 60). В соревнованиях примут участие около ста спортсменов из Тюмени, Ишима, Тобольска, Увата, Сладковского и Исетского района. Откроются состязания 28 ноября в 12.00.