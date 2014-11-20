Тюмень ждут турниры по фигурному катанию, стрельбе и настольному теннису

Начнется неделя спорта с состязаний стрелков в стрелковом тире полигона ДОСААФ (ул. Ямская, 116/3) 21–24 ноября. Организаторы состязаний ждут участия более 90 спортсменов из Кургана, Губкинска, Челябинска, Сургута, Нового Уренгоя. Разумеется, в них примут участие и хозяева турнира из ОСДЮСШОР Тюменской области. Торжественное открытие турнира запланировано на субботу, 22 ноября, в 9.30.