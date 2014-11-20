Сибирякам грозит массовое ожирение

Уровень заболеваемости ожирением превышает от 1,1 до 1,4 раза среднероссийский показатель в ряде регионах. Например, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, а также в Бурятии.
Наибольшие уровни (превышение в 1,5 раза) отмечены в Алтайском и Забайкальском краях, Республике Алтай.
Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что недостаток углеводов в рационах обусловлен, прежде всего, низким потреблением овощей и фруктов. Отмечается низкая калорийность рационов питания у 70,6 процента населения. Дефицит белка испытывает 56,4 процента населения Российской Федерации. «Проблема в питании населения — это избыточное потребление жира, которое наблюдается у 95,1 процента жителей страны», — говорится в докладе.
«Когда я улетала из Тюмени, то весила примерно 54 кг и считала себя еще худой при посте 158 см. А, когда прилетела в Таиланд и поехала на пляж, вот тогда я поняла, что стала хрюшей, в Тюмени как-то было не заметно! И решила постепенно очищать свой организм без каких-либо диет и прочих гадостей. Ела много фруктов и овощей исключила из своего рациона хлеб, сладкое, только иногда баловала себя. Через полгода я стала весить 45 кг. И по сей день так питаюсь», — рассказывает о своем опыте поддержания хорошей фигуры Екатерина Снегирева.
Урон, наносимый мировой экономике проблемой ожирения, почти столь же велик, как ущерб от вооруженных конфликтов или курения, и он значительнее, чем вред, наносимый алкоголизмом или изменением климата. К такому выводу пришли исследователи из крупной международной консалтинговой компании McKinsey Global Institute.
Как пишет «Российская газета», избыточный вес имеют почти 30 процентов населения планеты, около 2,1 миллиарда человек. Это почти вдвое больше, чем число людей, страдающих от недоедания. Если тенденция останется прежней, к 2030 году около половины взрослого населения Земли будут иметь избыточный вес.
Примерно 5 процентов всех смертей в мире происходит из-за последствий ожирения. А глобальное экономическое воздействие ожирения составляет 2 триллионов долларов в год, это примерно 2,8 процента мирового ВВП.
Столь большие суммы — размер затрат на лечение последствий ожирения, в развитых экономиках на это идет 2–7 процента всех расходов на медицину. Учитывается и падение работоспособности страдающих от ожирения. Бороться с этим предлагается в первую очередь путем изменения рациона, отказа от фаст-фуда и занятий спортом.
Фото: inright.ru