Сибирякам грозит массовое ожирение

«Когда я улетала из Тюмени, то весила примерно 54 кг и считала себя еще худой при посте 158 см. А, когда прилетела в Таиланд и поехала на пляж, вот тогда я поняла, что стала хрюшей, в Тюмени как-то было не заметно! И решила постепенно очищать свой организм без каких-либо диет и прочих гадостей. Ела много фруктов и овощей исключила из своего рациона хлеб, сладкое, только иногда баловала себя. Через полгода я стала весить 45 кг. И по сей день так питаюсь», — рассказывает о своем опыте поддержания хорошей фигуры Екатерина Снегирева.