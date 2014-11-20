Сельским учителям и врачам предлагают давать отсрочку от армии

Согласно тексту поправок, право на отсрочку от армии предлагается давать гражданам, имеющим высшее педагогическое образование и постоянно работающим на педагогических должностях в сельских образовательных учреждениях и в поселках городского типа.
Кроме того, предлагается предоставить отсрочку гражданам, постоянно работающим врачами в сельской местности и в поселках городского типа. Об этом пишет РИА Новости.
Как отмечает автор в пояснительной записке, о проблемах нехватки сельских учителей известно давно, и она на данный момент не является разрешенной. «По информации, предоставленной регионами, дефицит учителей в сельских школах разных субъектов РФ составляет от 15 до 35 процентов», — говорится в пояснительной записке. По данным департамента образования и науки Тюменской области, на селе работает около 4 700 учителей.
Не менее остро стоит проблема с привлечением на работу медиков, добавляет Красильникова. «На данный момент в России действует федеральная программа „Земский доктор“, которая призвана решить вопрос с дефицитом врачей в сельских населенных пунктах. За переезд в такие населенные пункты специалист не старше 35 лет получает от государства 1 миллион рублей», — напоминает депутат.
Так, в Тюменской области такую выплату получил 331 молодой врач. На село охотно едут терапевты, педиатры, отдельные узкие специалисты. И нет ни одного района в области, куда бы по программе не перебрались врачи. Пик активности работы программы выпал на 2012 год, тогда на село переехали 214 врачей. В 2013 году такое желание выразили 117 врачей, а в этом году — пока только девять. Вакансий в районных медучреждениях остается все меньше. К тому же, все желающие получить подспорье в виде миллиона, по всей видимости, его и получили. В настоящее время на уровне страны обсуждается вопрос увеличения возрастной планки участников программы до 45 лет.
Всего же число врачей, работающих в номерных областных больницах (ОБ№ № 3- 24), городской поликлинике Тобольска, стоматологических поликлиниках Ишима и Тобольска около 1503 (с учетом лиц, находящихся в декретном отпуске — 1600). Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
Красильникова считает, что отсутствие перерыва в работе по специальности положительно сказывается на профессиональном росте как учителей, так врачей. «В случае же, если они будут призваны на срочную службу на 1 год, то часть навыков и знаний, полученных в университетах, безусловно, будет безвозвратно потеряна», — считает парламентарий.
Фото: podcast.getwebreader.com