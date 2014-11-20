Сельским учителям и врачам предлагают давать отсрочку от армии

Так, в Тюменской области такую выплату получил 331 молодой врач. На село охотно едут терапевты, педиатры, отдельные узкие специалисты. И нет ни одного района в области, куда бы по программе не перебрались врачи. Пик активности работы программы выпал на 2012 год, тогда на село переехали 214 врачей. В 2013 году такое желание выразили 117 врачей, а в этом году — пока только девять. Вакансий в районных медучреждениях остается все меньше. К тому же, все желающие получить подспорье в виде миллиона, по всей видимости, его и получили. В настоящее время на уровне страны обсуждается вопрос увеличения возрастной планки участников программы до 45 лет.