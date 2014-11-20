Пройди тест на ВИЧ на Цветном бульваре

«Мобильное тестирование» будет организовано в течение недели. 22 ноября, с 12 до 17 на Цветном бульваре 23 ноября, с 12 до 17 на Цветном бульваре 24 ноября, с 12 до 17 в ТЦ «Колумб» (4 этаж) 25 ноября, с 9 до 13 в ТГНГУ (мед. пункт ул. Володарского, 38) 26 ноября, с 12 до 15 в ТГАСУ (мед. пункт ул. Нагорная, 6)