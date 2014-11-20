Пройди тест на ВИЧ на Цветном бульваре

Главная цель Европейской недели тестирования на ВИЧ — увеличить количество людей, знающих свой ВИЧ-статус, и сократить позднее выявление ВИЧ-инфекции путем информирования о преимуществах тестирования на ВИЧ. В рамках мероприятия все желающие смогут пройти тест на ВИЧ на базе своих территориальных поликлиник, в Центре профилактики и борьбы со СПИД Тюменской области.
«Также будет организовано „мобильное тестирование“. На Цветном бульваре, возле ТРЦ „Колумб“, возле нефтегазового университета и строительной академии будут стоять машины нашего центра. Каждый желающий сможет сдать кровь на ВИЧ, в том числе анонимно. Результаты будут предоставлены только лично пациенту», — пояснила пресс-секретарь Центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Лосева.
В Тюменской области зарегистрировано 15 тысяч 896 случаев ВИЧ- инфекции. Наиболее распространенным путем передачи ВИЧ-инфекции остается наркотический (39,1%), на втором месте половой — 29,1%, вертикальный 0,7%.
Пройти тест на ВИЧ можно по следующим адресам: Тюмень. Ул. Комсомольская, 6, телефон: (3452) 44-42-07. Ул. Новая, 2, стр. 3 телефон: (3452) 27-66-89. Тобольск. Ул. Красноармейская, 4/1, телефон: (3456) 26-41-19, (3456) 26-40-82. Ишим. Ул. Пономарева, 6, телефон: (34551) 5-16-81.
«Мобильное тестирование» будет организовано в течение недели. 22 ноября, с 12 до 17 на Цветном бульваре 23 ноября, с 12 до 17 на Цветном бульваре 24 ноября, с 12 до 17 в ТЦ «Колумб» (4 этаж) 25 ноября, с 9 до 13 в ТГНГУ (мед. пункт ул. Володарского, 38) 26 ноября, с 12 до 15 в ТГАСУ (мед. пункт ул. Нагорная, 6)