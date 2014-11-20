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Под Тюменью перевернулся «Москвич» из-за инсульта водителя

20 ноября 2014, 15:01
«Москвич» опрокинулся в среду, 19 ноября, на 8 км автодороги Богандинское — Железный перебор. По предварительным данным, к опрокидыванию привел инсульт, случившийся у водителя.

«Москвич» опрокинулся в среду, 19 ноября, на 8 км автодороги Богандинское — Железный перебор. По предварительным данным, к опрокидыванию привел инсульт, случившийся у водителя.

53-летний водитель автомобиля получил тяжелую травму, перелом позвоночника, сообщает областная Госавтоинспекция. Обстоятельства ДТП выясняются.

Также вчера, около девяти часов вечера, на 137 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись «Лада Гранта» и Freightliner. Осколками от автомобилей также повредило Citroen, двигавшийся за большегрузом. Предварительно, 49-летний водитель «Лады» из ХМАО не смог выбрать безопасную скорость, он получил травмы грудной клетки, головы, вывих, находился в состоянии травматического шока.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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