Под Тюменью перевернулся «Москвич» из-за инсульта водителя

«Москвич» опрокинулся в среду, 19 ноября, на 8 км автодороги Богандинское — Железный перебор. По предварительным данным, к опрокидыванию привел инсульт, случившийся у водителя.
53-летний водитель автомобиля получил тяжелую травму, перелом позвоночника, сообщает областная Госавтоинспекция. Обстоятельства ДТП выясняются.
Также вчера, около девяти часов вечера, на 137 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись «Лада Гранта» и Freightliner. Осколками от автомобилей также повредило Citroen, двигавшийся за большегрузом. Предварительно, 49-летний водитель «Лады» из ХМАО не смог выбрать безопасную скорость, он получил травмы грудной клетки, головы, вывих, находился в состоянии травматического шока.