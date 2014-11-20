Под Тюменью перевернулся «Москвич» из-за инсульта водителя

Также вчера, около девяти часов вечера, на 137 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись «Лада Гранта» и Freightliner. Осколками от автомобилей также повредило Citroen, двигавшийся за большегрузом. Предварительно, 49-летний водитель «Лады» из ХМАО не смог выбрать безопасную скорость, он получил травмы грудной клетки, головы, вывих, находился в состоянии травматического шока.