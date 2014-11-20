Наталья Кузютина взяла первое в карьере «золото» международного турнира

Трехкратная чемпионка Европы по дзюдо Наталья Кузютина завоевала еще одну золотую медаль в спортивной карьере на международном турнире «Гран-при» в Китае. Это «золото» стало для тюменки первым в соревнованиях планетарного масштаба. Соревнования, которые в эти дни проходят в городе Циндао, собрали борцов из более чем трех десятков стран Азии, Африки, Европы, Южной и Северной Америки, а также из Австралии.