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Наталья Кузютина взяла первое в карьере «золото» международного турнира

20 ноября 2014, 16:17
Трехкратная чемпионка Европы по дзюдо Наталья Кузютина завоевала еще одну золотую медаль в спортивной карьере на международном турнире «Гран-при» в Китае. Это «золото» стало для тюменки первым в соревнованиях планетарного масштаба. Соревнования, которые в эти дни проходят в городе Циндао, собрали борцов из более чем трех десятков стран Азии, Африки, Европы, Южной и Северной Америки, а также из Австралии.

В первый день соревнований россиянам удалось выиграть три медали, Наталья Кузютина выступала в весовой категории до 52 килограммов, сообщает АСН «Тюменская арена». На пути к финалу она выиграла три поединка, первой одолев Мари Мюллер из Люксембурга. Следом дзюдоистка огорчила «иппоном» спортсменку из Люксембурга Христиан Легентий, а в третьей схватке вчистую победила Мариен Краех из Германии.

Финальная схватка с чемпионкой мира 2010 года японкой Юка Нишида обещала быть захватывающей, однако, она так и не состоялась — японская спортсменка снялась с соревнований из-за травмы.

Наталья Кузютина по итогам Гран-при прибавила 300 очков к своему международному рейтингу, в котором продолжает занимать четвертую строчку.

Помимо Натальи медали в своих весовых категориях получили еще двое россиян. Якуб Шамилов из Чечни завоевал «бронзу» в весовой категории до 66 кг. Бронзовым призером стал также Роберт Мшвидобадзе из Оренбурга, который выступал в категории до 60 кг.

Отметим также, что в пятницу, 21 ноября, на татами китайского турнира выйдет другой воспитанник Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Григорий Сулемин, который будет бороться в категории до 90 кг.

Фото: РИА «Новости»

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