Наталья Кузютина взяла первое в карьере «золото» международного турнира

В первый день соревнований россиянам удалось выиграть три медали, Наталья Кузютина выступала в весовой категории до 52 килограммов, сообщает АСН «Тюменская арена». На пути к финалу она выиграла три поединка, первой одолев Мари Мюллер из Люксембурга. Следом дзюдоистка огорчила «иппоном» спортсменку из Люксембурга Христиан Легентий, а в третьей схватке вчистую победила Мариен Краех из Германии.
Финальная схватка с чемпионкой мира 2010 года японкой Юка Нишида обещала быть захватывающей, однако, она так и не состоялась — японская спортсменка снялась с соревнований из-за травмы.
Наталья Кузютина по итогам Гран-при прибавила 300 очков к своему международному рейтингу, в котором продолжает занимать четвертую строчку.
Помимо Натальи медали в своих весовых категориях получили еще двое россиян. Якуб Шамилов из Чечни завоевал «бронзу» в весовой категории до 66 кг. Бронзовым призером стал также Роберт Мшвидобадзе из Оренбурга, который выступал в категории до 60 кг.
Отметим также, что в пятницу, 21 ноября, на татами китайского турнира выйдет другой воспитанник Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Григорий Сулемин, который будет бороться в категории до 90 кг.
Фото: РИА «Новости»