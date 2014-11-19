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В Тюмень съедутся ветераны и новички тяжелой атлетики

19 ноября 2014, 17:45
В ближайшие выходные, 22–23 ноября, Тюмень примет открытый чемпионат города по тяжелой атлетике памяти А.И. Марутяна. Соревнования пройдут на базе СДЮСШОР № 3 (ул. Садовая, 109/3). В них примут участие более 70 человек из различных городов Тюменской области и УрФО.

В настоящее время заявки на участие в турнире, кроме хозяев, подали представители Вагайского и Казанского районов, Тобольска, Ишима, Сургута, Нового Уренгоя, Нижнего Тагила, Екатеринбурга. К участию допускаются спортсмены не ниже 2 юношеского разряда.

Как отмечают в городском департаменте по спорту и молодежной политике, помимо молодых тяжелоатлетов в соревнованиях примут участие и ветераны этого вида спорта. Среди них, в частности, будет призер чемпионата УрФО, тоболяк Рим Кульмаметов. Кроме того десять участников турнира — представительницы прекрасного пола, в числе которых будет призер Первенства России Анастасия Анзорова.

Успешное выступление на турнире даст сильнейшим спортсменам возможность не только заработать медали и призы турнира, но и по итогам попасть в сборную Тюменской области на предстоящих всероссийских соревнованиях.

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