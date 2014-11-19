В Тюмень съедутся ветераны и новички тяжелой атлетики

В настоящее время заявки на участие в турнире, кроме хозяев, подали представители Вагайского и Казанского районов, Тобольска, Ишима, Сургута, Нового Уренгоя, Нижнего Тагила, Екатеринбурга. К участию допускаются спортсмены не ниже 2 юношеского разряда.
Как отмечают в городском департаменте по спорту и молодежной политике, помимо молодых тяжелоатлетов в соревнованиях примут участие и ветераны этого вида спорта. Среди них, в частности, будет призер чемпионата УрФО, тоболяк Рим Кульмаметов. Кроме того десять участников турнира — представительницы прекрасного пола, в числе которых будет призер Первенства России Анастасия Анзорова.
Успешное выступление на турнире даст сильнейшим спортсменам возможность не только заработать медали и призы турнира, но и по итогам попасть в сборную Тюменской области на предстоящих всероссийских соревнованиях.