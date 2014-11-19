Подъем и спуск с путепровода на Пермякова сузили на одну полосу

Решено было залить повреждения дорожного покрытия бетоном, так как асфальт в зимнее время в Тюмени не производится. Сегодня эти работы были проведены. Теперь осталось дождаться, пока бетон застынет, ориентировочно, это произойдет завтра к обеду. До тех пор движение по Пермякова в районе производства ремонтных работ будет сужено, на одну полосу. Движение осуществляется по двум полосам в каждом направлении. Об ограничении в движении автомобилистов предупреждают дорожные знаки.