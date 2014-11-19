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Подъем и спуск с путепровода на Пермякова сузили на одну полосу

19 ноября 2014, 17:51
В Тюмени сегодня залили бетоном выбоины на улице Пермякова, в районе подъема и спуска с путепровода. Из-за этого движение по улице, при спуске и подъеме на мост, временно сужено на одну полосу.

В Тюмени сегодня залили бетоном выбоины на улице Пермякова, в районе подъема и спуска с путепровода. Из-за этого движение по улице, при спуске и подъеме на путепровод, временно сужено на одну полосу.

Из-за некачественных работ по устранению прорыва на теплотрассе, засыпанный в канавы на улице Пермякова щебень выбило колесами автомобилей. В результате чего на дороге образовались большие выбоины. Сотрудники ГИБДД составили на организацию, проводившую ремонтные работы, протокол за нарушение правил производства работ, сообщает пресс-служба ведомства.

Решено было залить повреждения дорожного покрытия бетоном, так как асфальт в зимнее время в Тюмени не производится. Сегодня эти работы были проведены. Теперь осталось дождаться, пока бетон застынет, ориентировочно, это произойдет завтра к обеду. До тех пор движение по Пермякова в районе производства ремонтных работ будет сужено, на одну полосу. Движение осуществляется по двум полосам в каждом направлении. Об ограничении в движении автомобилистов предупреждают дорожные знаки.

#Новости#Автомобили#Путепровод#Транспорт#Маша#Общество
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