Для учений на Войновке подожгут пассажирский вагон

«Главное управление МЧС России по Тюменской области информирует население города и жителей ближайших кварталов о проведении данной тренировки экстренных служб и обращается к тюменцам с просьбой соблюдать спокойствие в период проведения учений!», — отметили в пресс-службе ведомства.