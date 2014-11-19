Для учений на Войновке подожгут пассажирский вагон

Пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в железнодорожном пассажирском вагоне пройдут в Тюмени завтра, 20 ноября. В тренировке примут участие представители пожарной охраны, а также сотрудники других экстренных служб.
Учения начнутся в 10.00 на территории путевой машинной станции № 170 (район станции Войновка). Для создания ситуации, максимально приближенной к реальной, будет подожжен списанный пассажирский вагон.
«Главное управление МЧС России по Тюменской области информирует население города и жителей ближайших кварталов о проведении данной тренировки экстренных служб и обращается к тюменцам с просьбой соблюдать спокойствие в период проведения учений!», — отметили в пресс-службе ведомства.