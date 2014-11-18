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В Тюменской области построят завод по переработке пшеницы

18 ноября 2014, 08:38
В Тюменской области построят завод по переработке пшеницы. Первая очередь нового производства будет запущена до конца года.

В Тюменской области до конца 2016 года будет построен завод по глубокой переработке пшеницы общей стоимость 3,8 млрд рублей. За счет запуска нового производства в регионе появится 200 рабочих мест.

Завод будет перерабатывать пшеницу в аминокислоту лизин 98,5% с годовым выпуском 30 тысяч тонн. Также на нем будет производиться не менее 120 тысяч тонн кормовой и зерновой пшеницы в год.

Помимо этого на новом производстве будут изготавливать кормовые добавки, кислоту лимонную, фруктозу (ГФС), глюкозу кристаллическую, патоку, крахмал.

В Тюменской области завершена уборка озимых культур. Яровые зерновые собраны с площади 375,7 тысячи га — это 57% от планируемых к уборке площадей. Всего в этом году местным сельхозпроизводителям предстоит убрать 693,9 тысячи га зерновых и зернобобовых культур. Урожайность зерновых культур выше прошлого года на 6 центнеров с гектара. Ожидаемый валовый сбор превысит 1,5 млн тонн. К приемке зерна подготовлено 1,9 млн тонн емкостей хранения, в том числе 1,4 млн тонн на территории предприятий товаропроизводителей, сообщает деловой портал правительства области.

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