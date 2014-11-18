С российских прилавков может исчезнуть шоколад «Бабаевский»

Речь идет об одном из ключевых видов сырья, используемого при производстве шоколада, — орехах. Их основными поставщиками для концерна были производители из США и стран Европейского союза. Введенный в России запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции распространяется в том числе и на них.