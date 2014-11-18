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С российских прилавков может исчезнуть шоколад «Бабаевский»

18 ноября 2014, 10:01
Концерн «Бабаевский» может приостановить выпуск ряда продуктов из-за запрета на импорт некоторых видов сырья.

Речь идет об одном из ключевых видов сырья, используемого при производстве шоколада, — орехах. Их основными поставщиками для концерна были производители из США и стран Европейского союза. Введенный в России запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции распространяется в том числе и на них.

В конце октября министр сельского хозяйства России Николай Федоров заявил о том, что проблема дефицита некоторых видов сельскохозяйственной продукции в стране будет снята в течение двух-трех недель. По его словам, «трудных видов сельхозпродукции» для замещения поставок из попавших под санкции стран не обнаружилось.

7 августа Россия ввела запрет на импорт продовольствия из стран ЕС, а также США, Австралии, Канады и Норвегии. Под запрет попали фрукты, овощи, большая часть мясной и молочной продукции. Решение об эмбарго было принято в ответ на ужесточение санкций ЕС, связанных с украинским конфликтом. В частности, европейцы ограничили доступ российских госбанков к рынкам капитала Евросоюза.

Фото: http://www.rddfm.ru

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