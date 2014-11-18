Из-за водителя-новичка в ДТП пострадал ребенок

Всего за прошедшие сутки на дорогах области произошло 10 ДТП, в них пострадали 14 человек. За сутки в Тюменской области отстранили от управления транспортом 35 водителей в состоянии алкогольного опьянения. К административной ответственности привлечены 78 водителей за незаконную тонировку, 29 водителей автобусов, нарушивших правила дорожного движения, 166 пешеходов привлечены к ответственности за переход проезжей части вне пешеходных переходов, 51 водитель наказан за нарушения правил перевозки детей.