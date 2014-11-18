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Из-за водителя-новичка в ДТП пострадал ребенок

18 ноября 2014, 13:34
3-летняя девочка пострадала в аварии, произошедшей 17 ноября на перекрестке улиц Шахтеров и Совхозной. Причиной ДТП стало нарушение очередности проезда одним из водителей.
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Дети

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, на перекрестке столкнулись Chevrolet и Renault. По предварительным данным, правила проезда нарушил 23-летний водителем Chevrolet, со стажем за рулем 4 месяца. Пострадали водитель и пассажирка Renault, мама и ее 3-детняя дочка, у девочки ушиб головы.

Также вчера четыре человека получили травмы в столкновении Daewoo и Suzuki, которое случилось утром на перекрестке улиц Западносибирской и Казачьи Луга. Поворачивая налево, водитель Daewoo нарушил очередность проезда перекрестка. Оба водителя и двое пассажиров Suzuki получили ушибы и ссадины.

Вечером на перекрестке улиц Профсоюзной и Володарского автомобилем Daewoo Matiz сбита 26-летняя девушка. При повороте налево, 47-летняя водитель малолитражки не пропустила пешехода на пешеходном переходе. У пострадавшей девушки черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

На 241 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск автомобиль Nissan съехал в кювет и опрокинулся. 56-летний водитель автомобиля получил перелом ключицы и ссадины.

Всего за прошедшие сутки на дорогах области произошло 10 ДТП, в них пострадали 14 человек. За сутки в Тюменской области отстранили от управления транспортом 35 водителей в состоянии алкогольного опьянения. К административной ответственности привлечены 78 водителей за незаконную тонировку, 29 водителей автобусов, нарушивших правила дорожного движения, 166 пешеходов привлечены к ответственности за переход проезжей части вне пешеходных переходов, 51 водитель наказан за нарушения правил перевозки детей.

#Новости#Автомобили#Дети#Транспорт#Маша#Общество
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