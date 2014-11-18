«День женского здоровья» выявил 11 предраковых заболеваний

«День женского здоровья» провели в очередной раз специалисты ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» 15 ноября. Врачи обследовали 420 человек: выявлено два случая злокачественного новообразования и 11 — предраковых заболеваний.
Постоянная профилактическая работа, направленная на выявление опухолей, продолжается в Тюмени в «Медицинском городе». На этот раз День открытого приема был посвящен проблемам заболеваний репродуктивной сферы у женщин.
В этот день было задействовано небывалое ранее для дней «открытых дверей» количество специалистов — прием вели 20 врачей: 10 маммологов, а также гинекологи и хирурги. Дополнительно, при необходимости, проводилось обследование УЗИ-диагностики. Всего было обследовано 420 человек, выявлено 2 случая злокачественного новообразования и 11 — предраковых заболеваний.
Дни открытого приема в выходной день дают возможность, в первую очередь, населению трудоспособного возраста максимально эффективно использовать богатый научный и клинический потенциал онкологов для профилактики и своевременной диагностики рака и предраковых заболеваний, не дожидаясь выраженных проявлений заболевания, минуя другие многочисленные этапы обращений.
«Такие мероприятия показывают свою эффективность. Мы продолжим проводить подобные обследования, они помогают как пациентам, так и врачам», — отметил главврач Медгорода Андрей Кудряков.
Фото: http://yablor.ru