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«День женского здоровья» выявил 11 предраковых заболеваний

18 ноября 2014, 11:51
«День женского здоровья» провели в очередной раз специалисты ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» 15 ноября. Врачи обследовали 420 человек: выявлено два случая злокачественного новообразования и 11 — предраковых заболеваний.

«День женского здоровья» провели в очередной раз специалисты ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» 15 ноября. Врачи обследовали 420 человек: выявлено два случая злокачественного новообразования и 11 — предраковых заболеваний.

Постоянная профилактическая работа, направленная на выявление опухолей, продолжается в Тюмени в «Медицинском городе». На этот раз День открытого приема был посвящен проблемам заболеваний репродуктивной сферы у женщин.

В этот день было задействовано небывалое ранее для дней «открытых дверей» количество специалистов — прием вели 20 врачей: 10 маммологов, а также гинекологи и хирурги. Дополнительно, при необходимости, проводилось обследование УЗИ-диагностики. Всего было обследовано 420 человек, выявлено 2 случая злокачественного новообразования и 11 — предраковых заболеваний.

Дни открытого приема в выходной день дают возможность, в первую очередь, населению трудоспособного возраста максимально эффективно использовать богатый научный и клинический потенциал онкологов для профилактики и своевременной диагностики рака и предраковых заболеваний, не дожидаясь выраженных проявлений заболевания, минуя другие многочисленные этапы обращений.

«Такие мероприятия показывают свою эффективность. Мы продолжим проводить подобные обследования, они помогают как пациентам, так и врачам», — отметил главврач Медгорода Андрей Кудряков.

Фото: http://yablor.ru

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