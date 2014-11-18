«День женского здоровья» выявил 11 предраковых заболеваний

В этот день было задействовано небывалое ранее для дней «открытых дверей» количество специалистов — прием вели 20 врачей: 10 маммологов, а также гинекологи и хирурги. Дополнительно, при необходимости, проводилось обследование УЗИ-диагностики. Всего было обследовано 420 человек, выявлено 2 случая злокачественного новообразования и 11 — предраковых заболеваний.