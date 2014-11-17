За поддельный больничный на тюменца завели уголовное дело

Расследованием установлено, что с 11 до 13 июня 2014 года автослесарь Захара А. со своими друзьями распивал спиртные напитки, из-за чего 13 июня не вышел на работу. Во избежание увольнения за прогулы молодой человек 21 июня представил на работе купленный им через Интернет за 2,5 тысячи рублей листок нетрудоспособности, согласно которому он, якобы, с 13 по 20 июня находился на больничном. Предъявленный документ вызвал подозрение у работодателя. В ходе проверки выяснилось, что листок нетрудоспособности поддельный. Трудовые отношения с автослесарем были прекращены.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное постановление и направила материалы в мировой суд для рассмотрения по существу.
Использование заведомо подложного документа предусматривает: штраф в размере до 80 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до 2 лет.
В отношении сбытчика фальшивого больничного листа возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка документа). Об этом сообщает прокуратура Калининского округа г. Тюмени.
Фото: kolpinonews.ru