За поддельный больничный на тюменца завели уголовное дело

Расследованием установлено, что с 11 до 13 июня 2014 года автослесарь Захара А. со своими друзьями распивал спиртные напитки, из-за чего 13 июня не вышел на работу. Во избежание увольнения за прогулы молодой человек 21 июня представил на работе купленный им через Интернет за 2,5 тысячи рублей листок нетрудоспособности, согласно которому он, якобы, с 13 по 20 июня находился на больничном. Предъявленный документ вызвал подозрение у работодателя. В ходе проверки выяснилось, что листок нетрудоспособности поддельный. Трудовые отношения с автослесарем были прекращены.