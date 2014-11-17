Тюменское УФАС: подорожали курица и молочные продукты

За период с августа 2014 года по ноябрь 2014 максимальное повышение цен в опте составило 10 рублей (курица), молочная продукция подорожала в среднем от 1 до 1,6 рублей. Цены на замороженную рыбу (горбуша и минтай) по данным ОАО «Сибрыбпром», не изменились. На картофель, лук, морковь и яблоки зафиксировано снижение уровня цен от 1,5 до 13 рублей. Цены на говядину (кроме бескостного мяса) и свинину (кроме бескостного мяса) за этот период не повысились, сообщили в пресс-службе Тюменского УФАС России.