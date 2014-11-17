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Тюменское УФАС: подорожали курица и молочные продукты

17 ноября 2014, 13:27
Руководитель Тюменского УФАС России Дмитрий Шалабодов выступил на заседании комитета областной Думы по экономической политике и природопользованию с темой доклада: «Соблюдение норм антимонопольного законодательства при формировании цен на товары, работы, услуги».
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Тюмень

Руководитель Тюменского УФАС рассказал о результатах мониторингов оптово-отпускных цен на продовольственные товары, включенные в перечень социально значимых, а также о ситуации на рынке молочной продукции и куриного мяса.

За период с августа 2014 года по ноябрь 2014 максимальное повышение цен в опте составило 10 рублей (курица), молочная продукция подорожала в среднем от 1 до 1,6 рублей. Цены на замороженную рыбу (горбуша и минтай) по данным ОАО «Сибрыбпром», не изменились. На картофель, лук, морковь и яблоки зафиксировано снижение уровня цен от 1,5 до 13 рублей. Цены на говядину (кроме бескостного мяса) и свинину (кроме бескостного мяса) за этот период не повысились, сообщили в пресс-службе Тюменского УФАС России.

«В настоящий момент ситуация в регионе стабильна, признаков наличия злоупотребления доминирующим положением отдельных компаний на соответствующих товарных рынках не установлено» — прокомментировал руководитель Управления Дмитрий Шалабодов.

Фото: http://vashemenu.ru

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