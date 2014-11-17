Союз Китая и России выгоден обеим странам

На встречу, посвященную 173-летию Сбербанка, собрались представители власти и клиенты — руководители крупнейших компаний Тюмени, Москвы, Омска, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
«Доктор Митио Каку — автор научного бестселлера „Физика будущего“, одной из лучших книг библиотеки Сбербанка. Прогнозы выдающегося футуролога относительно искусственного интеллекта, медицины, энергии, космических путешествий, основанные на научных доказательствах, дают представление о том, что ожидает человечество через 100 лет», — отметил председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Анащенко.
«Нам необходим рост товарооборота. Россия может предложить Китаю природный газ, продукцию сельского хозяйства, химическую промышленность, а также торговые пути. Сотрудничество между Россией и Китаем может развиваться невероятными темпами. Не исключено, что структура товарооборота не поменяется, потому что приоритеты и интересы Китая тоже меняются по мере развития китайского общества. Китайцам нужны более высококачественные товары, ориентированная на потребителя продукция, но тот объём товарооборота, который сегодня существует между Россией и Китаем — он ничтожный и он должен расти. Но сейчас в России наблюдается ослабление рубля. Один из факторов этой ситуации — это, безусловно, санкции против России. Союз России с Китаем может способствовать усилению экономики России и соответственно укреплению рубля», — рассказал учёный Митио Каку.
Помимо рассуждений о взаимовыгодных отношениях между странами Митио Каку также поделился своими личными планами в научной области: «Я хочу закончить работу Эйнштейна по созданию „Теории всего сущего“. Мы вместе с коллегами хотим создать одно уравнение, которое бы давало ответы на все вопросы. Мы работаем на адронном коллайдере в Швейцарии. Пытаемся найти объяснение всему. Например, почему образовался мир, в котором мы живём? Почему случился большой взрыв? И хотим узнать, откуда всё взялось. В процессе работы мы узнали, что не хватает одного элемента этой „теории струн“, которая гласит, что вся вселенная состоит из маленьких вибрирующий струн, и я один из основателей этой теории… Днём я занимаюсь теорией струн, пытаюсь прочесть замысел божий, а вечером рассуждаю об экономике. Рассуждая об этом, я пришёл к выводу, что экономика развивается благодаря физике: паровые машины, электричество, магнетизм — все эти вещи, созданные с помощью науки, развивают экономику», — добавил учёный.
Митио Каку — активный популяризатор теоретической физики и современных концепций об устройстве мироздания, автор книг, целью которых прежде всего является попытка донести сложные научные теории до любого читателя доступным языком. Его приезд в Тюмень на клиентский форум Сбербанка позволил тюменцам пообщаться с этим интереснейшим человеком.
Ольга Давлетшина