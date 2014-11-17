Союз Китая и России выгоден обеим странам

Помимо рассуждений о взаимовыгодных отношениях между странами Митио Каку также поделился своими личными планами в научной области: «Я хочу закончить работу Эйнштейна по созданию „Теории всего сущего“. Мы вместе с коллегами хотим создать одно уравнение, которое бы давало ответы на все вопросы. Мы работаем на адронном коллайдере в Швейцарии. Пытаемся найти объяснение всему. Например, почему образовался мир, в котором мы живём? Почему случился большой взрыв? И хотим узнать, откуда всё взялось. В процессе работы мы узнали, что не хватает одного элемента этой „теории струн“, которая гласит, что вся вселенная состоит из маленьких вибрирующий струн, и я один из основателей этой теории… Днём я занимаюсь теорией струн, пытаюсь прочесть замысел божий, а вечером рассуждаю об экономике. Рассуждая об этом, я пришёл к выводу, что экономика развивается благодаря физике: паровые машины, электричество, магнетизм — все эти вещи, созданные с помощью науки, развивают экономику», — добавил учёный.