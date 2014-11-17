«Рубин» проведет две домашние игры во вторник и четверг

«Рубин» также провел одну игру против челябинцев в этом сезоне, и она закончилась победой с минимальным перевесом — 1:0. «Челмет» же в свою очередь хоть и начал этот игровой месяц с поражения от ХК «Саров» — 5:0, однако, два последних матча выиграл. Первыми соперниками в этом ряду были обидчики «Южного Урала» «СКА-Карелия», встреча завершилась со счетом 4:0. Вторым, как уже было сказано, оказался сам «Южный Урал».