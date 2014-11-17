«Рубин» проведет две домашние игры во вторник и четверг

В этом сезоне команды уже провели один поединок и закончился он не в пользу «Рубина». Орская дружина выиграла на родном льду по буллитам — 6:5. В общей сложности «Рубин» встречался с «Южным Уралом» 11 раз, уступив лишь дважды. Первое поражение сибиряки потерпели в сезоне 2012–2013 со счетом 2:1, причем судьба матча также решилась не в основное время.
В нынешнем сезоне «Южный Урал» располагается в турнирной таблице на две ступени ниже «Рубина». Октябрь команда закончила с четырьмя победами в активе, причем дважды одержав по две победы подряд. Соперниками клуба были нынешние лидеры турнира: «Ижсталь», «Буран» и ХК «Рязань». Ноябрь для южноуральцев также начался с побед. Вначале команда расправилась с «Дизелем» — 5:4, следом победила ХК «Саров» (2:1) и «Кубань» (4:3). Правда, следом начались поражения, сначала от ТХК по буллитам (2:3), а затем от «СКА-Карелии» (1:3).
Последняя игра, 16 ноября, у «Южного Урала» была в Челябинске, где команда вновь уступила «Челмету» в овертайме со счетом 2:3. Челябинская команда приедет в Тюмень следом за орчанами, 20 ноября. В этом сезоне команда располагается на 17 строчке турнирной таблицы с 8 победами в активе.
«Рубин» также провел одну игру против челябинцев в этом сезоне, и она закончилась победой с минимальным перевесом — 1:0. «Челмет» же в свою очередь хоть и начал этот игровой месяц с поражения от ХК «Саров» — 5:0, однако, два последних матча выиграл. Первыми соперниками в этом ряду были обидчики «Южного Урала» «СКА-Карелия», встреча завершилась со счетом 4:0. Вторым, как уже было сказано, оказался сам «Южный Урал».