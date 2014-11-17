Рост цен на гречку может быть сговором предпринимателей

«Неделю назад 1 кг гречки стоил 35 рублей. В эти выходные ее не было на прилавках „Ашана“, а в магазине возле дома говорят, что и на базе ее нет», — рассказала бдительная тюменка. Тем же, кому удалось найти крупу в магазинах, пришлось заплатить за нее 69 рублей.
Как рассказал начальник управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области Андрей Пантелеев, рост цен на гречневую крупу составил около 35%.
«Мы проводили анализ по поднятию цен на гречневую крупу. Где-то рост фиксировался, потому что запасы определяют степень изменения цены. Сейчас УФАС России ведет свое расследование, они уже определят сговор это или нет, — сказал он. — В любом случае, оснований для дефицита товара на прилавках нет. Урожай в этом году выдался хороший, и еще остались большие запасы с прошлого года».
Помимо этого, Минсельхоз зафиксировал небольшой недостаток пищевой соли в России из-за сокращения поставок из Украины. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на слова заместителя ведомства Андрея Волкова. Однако дефицита не ожидается, так как сейчас «происходит переориентация источников поставок».
«Показатели пищевой соли занижены. Это связано с достаточно большим количеством соли из Украины, — цитирует его ТАСС. — За счет логистики бизнесу было чуть-чуть выгоднее ее поставлять из Украины». Но с этим можно справиться. В настоящий момент происходит переориентация источников поставок, отметил Волков.
Ранее министр сельского хозяйства Николай Федоров заявлял, что наша страна должна полностью обеспечивать себя пищевой солью благодаря модернизированным 2013 году соледобывающим заводам в Астраханской и Оренбургской областях. Пока же Россия импортирует 600 тысяч тонн пищевой соли в год, что составляет 40 процентов от общего ее потребления.
«В Тюменскую область соль привозят из Башкирии и Белоруссии. Проблем с поставками у нас нет и дефицита не ожидается», — добавил Андрей Пантелеев.
Фото: kaz-news.info