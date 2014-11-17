Рост цен на гречку может быть сговором предпринимателей

«Мы проводили анализ по поднятию цен на гречневую крупу. Где-то рост фиксировался, потому что запасы определяют степень изменения цены. Сейчас УФАС России ведет свое расследование, они уже определят сговор это или нет, — сказал он. — В любом случае, оснований для дефицита товара на прилавках нет. Урожай в этом году выдался хороший, и еще остались большие запасы с прошлого года».